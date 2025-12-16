Научный прорыв! Препараты на основе живых бактерий разрабатывают белорусские учёные
Более трех десятилетий ученые используют для исследований бактерии. При этом широкое применение в науке популярно несколько десятков лет. Направление многообразно и дает поле для современных разработок в разных сферах жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В процесс активно вовлечены белорусские ученые. Они разрабатывают и внедряют в практику уникальные биотехнологические решения, уже сегодня меняющие подходы к сельскому хозяйству и промышленности. В центре внимания – препараты на основе живых бактерий, открывающие новые перспективы для аграрной науки и производства.
Какие открытия используются в практике и какие прорывы в микробиологии ждать в будущем, знает Даниил Дроботов.
Основу инновационных разработок в микробиологии составляют микробные препараты – это концентраты живых полезных микроорганизмов. Они не только безопасны для окружающей среды, но и очень эффективны. Например, с их помощью обрабатывают семена и почву, подкармливают растения. Также их используют для переработки отходов.
Лариса Беречевская, ведущий научный сотрудник отраслевой лаборатории молекулярных био- и нанотехнологий Института микробиологии Национальной академии наук Беларуси:
Например, кератиназы могут использоваться для разрушения кератина, который в больших количествах накапливается в качестве отходов сельского хозяйства, накапливается в окружающей среде. Отвалы перьев из птицефабрики содержат большое количество кератина. Эти перья очень плохо разлагаются. Фермент кератиназа, штамм которого получен в нашей лаборатории, способен разрушать кератин и таким образом ускорять очистку окружающей среды.
Но использование живых микроорганизмов не ограничивается только сельским хозяйством. Микробные препараты очень популярны и в промышленной сфере, так как они имеют свойство «поедать» вредные организмы, с их помощью очищают сточные воды, загрязненную почву. А еще благодаря своим характеристикам являются важным компонентом некоторых медицинских препаратов.
Даниил Дроботов, корреспондент:
Белорусские ученые работают над лекарством для лечения онкологических заболеваний. Ожидается, что это будет препарат нового поколения, где действующее вещество будет не только уничтожать опухолевые клетки, но и учить иммунитет бороться с ними самостоятельно.
Кроме этого, специалисты получили прототип штамма микроорганизмов, который позволит расщеплять обычный сахар на более простые для организма компоненты – фруктозу и глюкозу. Это поможет пищеварительной системе легче усваивать продукт. Но и это еще не все.
Александр Шепшелев, директор Института микробиологии Национальной академии наук Беларуси:
Данные препараты используются для приготовления силоса. Они выпускаются как в жидкой, так и в сухой форме. В этом году мы создали усовершенствованный вид данного препарата «Лаксил-МС2», который создавался именно под силосование трудносилосуемых трав, которыми являются бобовые культуры. Он прошел также все необходимые испытания в профильных сельскохозяйственных организациях и зарегистрирован в установленном порядке.
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