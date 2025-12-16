Научный прорыв! Препараты на основе живых бактерий разрабатывают белорусские учёные

Более трех десятилетий ученые используют для исследований бактерии. При этом широкое применение в науке популярно несколько десятков лет. Направление многообразно и дает поле для современных разработок в разных сферах жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В процесс активно вовлечены белорусские ученые. Они разрабатывают и внедряют в практику уникальные биотехнологические решения, уже сегодня меняющие подходы к сельскому хозяйству и промышленности. В центре внимания – препараты на основе живых бактерий, открывающие новые перспективы для аграрной науки и производства.

Какие открытия используются в практике и какие прорывы в микробиологии ждать в будущем, знает Даниил Дроботов.

Основу инновационных разработок в микробиологии составляют микробные препараты – это концентраты живых полезных микроорганизмов. Они не только безопасны для окружающей среды, но и очень эффективны. Например, с их помощью обрабатывают семена и почву, подкармливают растения. Также их используют для переработки отходов.