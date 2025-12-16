Прямой эфир

Лесхозы Беларуси организуют более тысячи ёлочных базаров по всей стране

16 декабря 2025 17:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ель – это символ вечной жизни и благополучия. А в декабре лесная красавица становится незаменимым атрибутом праздника в каждом доме. Именно она собирает вокруг себя всю семью: дети украшают елку, а взрослые оставляют под ней подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наступило время позаботиться о покупке главного символа Нового года. Тем более лесхозы организуют больше тысячи елочных базаров по всей стране. Ассортимент на любой вкус и кошелек: туи, ели, сосны. Популярны и украшения из веток.

Что касается цен, то стоимость новогодних красавиц зависит от размера дерева. Так, в Минске за елку до метра нужно заплатить чуть больше 20 рублей. Лесная красавица ростом от 2 до 3 метров будет стоить 38 рублей. В лесхозах заверяют: новогодних деревьев хватит всем. Специально к зимнему сезону их вырастили несколько тысяч.

Лесхозы Беларуси организуют более тысячи ёлочных базаров по всей стране-2

Виктор Звертовский, заместитель начальника управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси:
Кроме того, в этом году будет проявлена инициатива, когда сотрудники, руководители организаций будут передавать на безвозмездной основе подарки, новогодние елки ветеранам и узникам Великой Отечественной войны. Также будут посещать заслуженных лесоводов БССР, Республики Беларуси. Конечно, ведется лесовосстановление. За 2025 год уже в лесах республики лесовосстановление и лесоразведение проведено на площади более 35 тысяч гектаров.

Но а тех, кто решит незаконно срубить дерево, ждет уж точно не праздничный сюрприз – штраф до 30 базовых величин. И возможность «засветиться» в фотоловушке. Так что лучше не рисковать, чтобы не омрачить новогоднее настроение и сохранить деньги.

Другие новости рубрики

Все новости
ИИ в инклюзивном образовании – как индивидуальный подход помогает учиться детям с нарушением слуха?
16 декабря 2025 17:40

ИИ в инклюзивном образовании – как индивидуальный подход помогает учиться детям с нарушением слуха?

От сельского хозяйства до точной медицины – где в Беларуси уже работает ИИ и как влияет на жизнь общества
16 декабря 2025 17:28

От сельского хозяйства до точной медицины – где в Беларуси уже работает ИИ и как влияет на жизнь общества

БНБК – уникальный проект, аналогов которому нет в Европе! Как Беларусь покоряет биотехнологии?
16 декабря 2025 17:18

БНБК – уникальный проект, аналогов которому нет в Европе! Как Беларусь покоряет биотехнологии?