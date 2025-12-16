Лесхозы Беларуси организуют более тысячи ёлочных базаров по всей стране

Ель – это символ вечной жизни и благополучия. А в декабре лесная красавица становится незаменимым атрибутом праздника в каждом доме. Именно она собирает вокруг себя всю семью: дети украшают елку, а взрослые оставляют под ней подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наступило время позаботиться о покупке главного символа Нового года. Тем более лесхозы организуют больше тысячи елочных базаров по всей стране. Ассортимент на любой вкус и кошелек: туи, ели, сосны. Популярны и украшения из веток.

Что касается цен, то стоимость новогодних красавиц зависит от размера дерева. Так, в Минске за елку до метра нужно заплатить чуть больше 20 рублей. Лесная красавица ростом от 2 до 3 метров будет стоить 38 рублей. В лесхозах заверяют: новогодних деревьев хватит всем. Специально к зимнему сезону их вырастили несколько тысяч.