От сельского хозяйства до точной медицины – где в Беларуси уже работает ИИ и как влияет на жизнь общества

Искусственный интеллект даже уже пишет тексты. Хорошо, что хотя бы новости пока доверяют людям. Пока... Все это – часть большой перспективы: умные города, транспорт без водителей, голосовые ассистенты дома. Сегодня же мы покажем, как технологии уже работают здесь и сейчас, и как ИИ помогает людям в повседневной жизни.

Искусственный интеллект – уже не фантастика, а инструмент, который меняет жизнь здесь и сейчас. В Беларуси ИИ помогает анализировать данные, строить прогнозы и даже оптимизировать работу предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чем активнее мы сегодня внедряем новые технологии, тем сильнее и конкурентоспособнее будет наша страна завтра. Искусственный интеллект уже помогает белорусской промышленности работать эффективнее: специальные программы прогнозируют износ оборудования и оптимизируют работу производственных линий, сокращая простои. Высокотехнологичные производства развиваются и в области электроники – компании запускают полностью автоматизированные линии с роботами и интеллектуальными системами контроля качества.

В энергетике ИИ следит за соблюдением техники безопасности: система анализирует, как работают сотрудники, и предупреждает о нарушениях. Кроме того, уже в ближайшие годы могут сильно измениться транспорт и городское управление. Все благодаря «умным» дорогам, автоматическому контролю трафика и цифровым системам мониторинга городских служб. Эти проекты сейчас обсуждаются экспертами и планируются к внедрению.

Еще один важный сектор – сельское хозяйство. Уже сегодня агропредприятия используют дроны и спутниковые системы, которые на основе искусственного интеллекта анализируют поля, состояние почвы и помогают точнее вносить удобрения.

Эффективно ИИ работает и в финансовой сфере: программы оценивают риски при выдаче кредитов, сервисные боты ускоряют работу с клиентами, а аналитика помогает банкам вовремя выявлять подозрительные операции.

Медицина в Беларуси тоже активно становится цифровой: искусственный интеллект помогает автоматически обрабатывать и анализировать медицинские снимки, ускоряя постановку диагнозов и поддерживая врачей в принятии точных решений.

Не остается без внимания и экология: системы ИИ следят за качеством воздуха и воды, прогнозируют природные риски и помогают оптимально распределять ресурсы.

Искусственный интеллект меняет не только технологии, но и образование. Здесь ИИ становится не просто инструментом для учебы, а настоящей поддержкой – в том числе для тех, кому по состоянию здоровья сложнее учиться наравне со всеми. Цифровые помощники, адаптивные онлайн-платформы, системы распознавания речи и жестового языка помогают таким детям осваивать программу, развивать навыки и чувствовать себя уверенно в учебном процессе, находя свое место в будущем.