«Всегда оставаться настоящим человеком»: архитектор Валентин Занкович – о детстве, войне и своих работах

Раннее утро, а хозяин мастерской уже занят делом. Когда был моложе, Валентин Павлович Занкович включался в работу уже с четырех утра. Сейчас годы дают о себе знать, поэтому творческий процесс начинается несколькими часами позже. Здесь, в любимой мастерской, он отдыхает душой и одновременно усиленно трудится.

Скоро девятый десяток как Валентин Павлович Занкович шагает по жизни за руку с искусством. Он родился в городе Вилейка и жил на берегу реки Вилия. Формированию художественного вкуса благоприятствовала невероятной красоты природа.

Валентин Занкович, архитектор, скульптор, лауреат Ленинской премии СССР, лауреат Премии ленинского комсомола Беларуси:

Вокруг – потрясающие сосновые леса, озера. Пейзаж мне напоминал джунгли, настолько красиво и интересно. Естественно, каждый день речка, лес, грибы, рыбалка. Ежедневно.

Красоты родных мест были осквернены войной. Когда она началась, Валентин Павлович был еще совсем ребенком, однако ему не раз приходилось встречаться лицом к лицу с немецкими солдатами.

Валентин Занкович, архитектор, скульптор, лауреат Ленинской премии СССР, лауреат Премии ленинского комсомола Беларуси:

К ним отношение было заложено уже сразу, что это враги, сволочи. Поэтому мы как могли им вредили. Склады расположили, мы там воровали гвозди, которыми они подбивали немецкие сапоги.

Повороты судьбы непредсказуемы. Возможно, все тяготы были в жизни будущего мастера не случайными. Ведь они сформировали не только характер, но и творческую натуру Валентина Павловича.

Уже в начальной школе у него обнаружились способности к рисованию. После завершения образования Валентин Павлович, не раздумывая, поступил в Политехнический университет на архитектурное отделение.

Скульптор с улыбкой вспоминает свою семью. Родня всегда его поддерживала, была рядом в непростые времена.

Валентин Занкович, архитектор, скульптор, лауреат Ленинской премии СССР, лауреат Премии ленинского комсомола Беларуси:

Вырос я в традиционной патриархальной крестьянской семье. И весь крестьянский труд испытал с самого детства. И быт, утренняя молитва, в церковь с бабушкой, вечерняя молитва. Все это я с детства впитал.

Валентин Павлович не терял времени зря и еще будучи студентом активно участвовал в различных конкурсах. Уже тогда он питал к скульптуре искреннюю любовь. Старался заводить полезные знакомства и перенимать опыт у лучших мастеров.

За многое наш герой благодарен и выдающемуся скульптору Александру Кибальникову. В его мастерской Валентин Павлович работал над скульптурой «Брестская крепость-герой».

Величественные скульптуры Валентина Павловича прописались в разных уголках Синеокой. Немало из них украшают и Минск.

Одно из выдающихся творений Валентина Павловича расположилось возле столичного музыкального колледжа имени Глинки. Это скульптура с мелодичным названием «Орфей».

Валентин Занкович, архитектор, скульптор, лауреат Ленинской премии СССР, лауреат Премии ленинского комсомола Беларуси:

Некоторые в таких случаях говорят, что осенило. Ничего не осеняло, кроме того, что каждый день пашешь как проклятый. Пришлось на Орфея пропахать три месяца.

Главный столичный стадион «Динамо» украшает монументально-декоративная композиция «Бег» авторства Валентина Занковича. А на одном из проспектов гармонично расположился монумент «Беларусь партизанская».

Глаза видели, а руки скульптора создали выдающиеся произведения, посвященные Великой Отечественной войне. Никого не оставляет равнодушным «Хатынь», давно стал символом города монумент «Минск – город-герой».

Валентин Занкович, архитектор, скульптор, лауреат Ленинской премии СССР, лауреат Премии ленинского комсомола Беларуси:

Зацепило меня то, что это же памятник Победе. А раз Победа, значит фанфары. Надо же как-то объявить, что это Победа. Горн или что-то. Меня осенило. Я в руку ей дал три фанфары.

Лауреат Ленинской премии СССР, Премии Ленинского комсомола Беларуси, наш герой никогда не страдал звездной болезнью. Быть может, от того, что Валентин Павлович повидал многое на своем пути, в его скульптурах поселилась сама жизнь, подлинная и бесприкрасная.

Валентин Занкович, архитектор, скульптор, лауреат Ленинской премии СССР, лауреат Премии ленинского комсомола Беларуси:

Формула шедевра элементарная. Равновесие, сдержанность, простота. И я давно уже понял, что только попадание в «десятку» человечество ценит. А где «девятка», «восьмерка» – это все мимо. Если ты плохой человек, никому твои произведения даром не нужны. Элементарно. Настолько это завязано, что других вариантов тут нет.

В жизни Валентина Занковича особую роль сыграл Петр Миронович Машеров. Скульптор проникся уважением к политическому деятелю за простоту, человечность и доброту. Он грустит о нем как о старом друге и надеется, что в одна из скульптур, посвященных Машерову, займет почетное место в городе.

Всегда оставаться настоящим человеком – вот истина, от которой не отступается Валентин Занкович. Он называет творчество каторгой и одновременно любит всем сердцем.

У Валентина Павловича масса идей о том, как можно увековечить значимые моменты белорусской истории. Своим творчеством он старается напоминать о лучшем, что есть в человеке. Вот и последняя установленная скульптура – «Лесничий» – не лишена благородного смысла, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Валентин Занкович, архитектор, скульптор, лауреат Ленинской премии СССР, лауреат Премии ленинского комсомола Беларуси:

Важно было обозначить его труд, он держит в руках основной инструмент лесничего – это измерительная линейка. Основная задача у них кроме этого еще и возрождение лесов в Беларуси, то есть не дать им увянуть. Многие страны стоят пустые, без лесов. Мы знаем, как это грустно. И поэтому возле лесника должны стоять еще три елочки, которые лесники сажают при лесопосадках. Надеюсь, мы их еще вернем.

Валентина Павловича вдохновляет столица с ее широкими проспектами. Он часто говорит, что ему повезло с учителями. Но, бесспорно, значительная часть успеха – это труд самого творца, его любовь к родной земле и самоотверженное служение искусству.