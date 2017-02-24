Тонкости работы театрального художника

От таких аппетитных блюд не откажется и гурман. Даже примы театра покушаются на яблоки, которые сделали бутафоры. А бывает наоборот, рассказывают художники. Поставят в мастерской букет настоящих цветов и все, кто заходит в гости, восхищаются: «Ну, надо же! Как настоящие!»

В работе театральных художников много тонкостей. Например, в зале Большого театра 1300 мест, поэтому ключевые сценические предметы должны быть хорошо различимы и из партера, и на галерке.

Диапазон творческих возможностей бутафора огромен. Он может сделать абсолютно всё: шпагу, кубок, подсвечник, античную статую и даже слона. К слову, над созданием этот необычного персонажа из спектакля «Баядерка» пришлось поломать голову всем умам театра.

Все бутафорские предметы - легкие на вес. Но за ними стоит тяжелый труд. Приходится работать и болгаркой, и стамеской, и лобзиком. Иногда за месяц художнику-скульптору нужно изготовить более ста единиц бутафории.

Муза к художнику может прийти в образе самых неожиданных предметов. Татьяна шутит, мол, в театре все давно в курсе, что прежде, чем что-то выбросить, нужно предложить это бутафору. Он старый парик превратит в бороду, каштаны – в грибные шляпки, а обычная рама, посыпанная пшеном да позолоченная, станет в его руках роскошным багетом.

Многие предметы бутафоры делают не для зрителей, а для актеров. Так, портрет возлюбленной в небольшом медальоне никто и не разглядит, кроме самого героя. Зато он поможет артисту лучше воплотить характер.

Сейчас художники Большого работают над реквизитом для новой постановки «Волшебная флейта». Его покажут уже в марте. Как актеры вникают в роль, так и бутафоры каждый спектакль проживают, как отдельную жизнь. Татьяна говорит, что когда предметы уносят из мастерской перед премьерой, чувствует, будто забирают и частичку ее души. И добавляет, что грустить по этому поводу не стоит. Если в студии появилось много места – это верный признак того, что скоро придут новые интересные идеи.