Врач-педиатр и его мысли. Юная художница из Борисова победила на международной выставке

Новости Беларуси. С искренней благодарностью. Елизавета Цудик, ученица образцовой художественной студии «Палитра» средней школы № 24 Борисова, стала победителем Международной творческой выставки-акции в честь медицинских работников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На конкурс нужно было отправить онлайн-версию своего рисунка. После жюри выбирало лучшие. Всего в проекте приняли участие более 2,5 тысяч юных художников. Елизавета нарисовала образ врача-педиатра. Кстати, работа выполнена в нестандартной художественной технике.

Лизавета Цудик, ученица образцовой художественной студии «Палитра» средней школы № 24:

Очень нравилось рисовать всякие профессии и их мысли: врача-педиатра и его инструменты, о которых он думает, его маленькую пациентку.

Мария Ржеуцкая, руководитель образцовой художественной студии «Палитра» средней школы № 24:

Этот конкурс отличался тем, что мы своим творчеством, своими работами показывали деткам то, что действительно важно в нашей жизни. Это здоровье человека, также поддержка ближнего, дружелюбие.