КВН для школьников: в Смолевичи съехались команды юных инспекторов дорожного движения и спасателей со всей Минщины

Новости Беларуси. Смолевичи принимали областные финальные игры веселых и находчивых.

В город съехались команды юных инспекторов дорожного движения и спасателей со всей Минщины. В игровой форме школьники учили зрителей, как правильно вести себя в опасности. Лучшими стали представители Жодино, Борисова и Слуцкого района. Но довольно достойно показали себя и другие участники.

Так, команда Пуховичского района существует уже четыре года. И не раз становилась лидером, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.