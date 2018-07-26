Выставка художника Михаила Нуднова открылась в Заславском историко-культурном музее-заповеднике

Новости Беларуси. Красота родной земли на полотнах. Художник Михаил Нуднов увлекся пейзажами Пристоличья и создал необычайно яркую экспозицию «Привлекательный мир», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сегодня она доступна для просмотра жителям Заславля. В выставочном зале – два десятка работ. Есть и отражение ночного города, и природа во время дождя. Кстати, среди картин – не только пейзажи, но и портреты в стиле импрессионизма.

Михаил Нуднов, художник:

Для художника важно, чтобы в его душе было тепло. Мест в Беларуси прекрасных настолько много, что жизни не хватит, чтобы их объехать. Я решил показать те места, которые сейчас очень интересные для городского жителя.