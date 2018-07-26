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Выставка художника Михаила Нуднова открылась в Заславском историко-культурном музее-заповеднике

26 июля 2018 17:20
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Новости Беларуси. Красота родной земли на полотнах. Художник Михаил Нуднов увлекся пейзажами Пристоличья и создал необычайно яркую экспозицию «Привлекательный мир», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Выставка художника Михаила Нуднова открылась в Заславском историко-культурном музее-заповеднике-1

Сегодня она доступна для просмотра жителям Заславля. В выставочном зале – два десятка работ. Есть и отражение ночного города, и природа во время дождя. Кстати, среди картин – не только пейзажи, но и портреты в стиле импрессионизма.

Выставка художника Михаила Нуднова открылась в Заславском историко-культурном музее-заповеднике-4

Михаил Нуднов, художник:
Для художника важно, чтобы в его душе было тепло. Мест в Беларуси прекрасных настолько много, что жизни не хватит, чтобы их объехать. Я решил показать те места, которые сейчас очень интересные для городского жителя.

Выставка художника Михаила Нуднова открылась в Заславском историко-культурном музее-заповеднике-7

Среди элементов экспозиции – не только картины, но и скульптура. Родную землю и свои ассоциации художник воплотил в малых архитектурных формах.

Выставка художника Михаила Нуднова открылась в Заславском историко-культурном музее-заповеднике-10

Выставка художника Михаила Нуднова открылась в Заславском историко-культурном музее-заповеднике-12

Выставка художника Михаила Нуднова открылась в Заславском историко-культурном музее-заповеднике-14

# Выставки в Беларуси и мире # Культура # Фотофакт

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