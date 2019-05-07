Впервые в Беларуси: выставка искусства Палеха открылась в Гомеле

Новости Беларуси. Палех – небольшая деревня, затерявшаяся на огромных просторах центральной России, стала известной всему миру благодаря иконописному промыслу, который на протяжении нескольких столетий был основным источником существования для местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На время религиозных гонений в советский период самобытные художники переключились на ларцы и шкатулки.

Вместо сцен из святого писания стали рисовать сюжеты народных сказок и даже первомайские демонстрации, при этом не утратив основные приемы уникальной техники.

Татьяна Борисова, старший хранитель фондов галереи имени Г. Х. Ващенко:

Палех прежде всего уникален манерой художественного письма. Палехская роспись, миниатюра, она пошла от иконописи. Отсюда черный фон, вытянутость фигур, богатство золотого орнамента. Это уникальная техника, которая родилась на территории Ивановской области в селе Палех в середине XVII века.

Сегодня из шести тысяч жителей Палеха каждый десятый занимается росписью. Причем темперные краски на яичном желтке и твореное золото как и несколько веков назад готовят вручную.