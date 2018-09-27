Возвращение мэтра. Валентин Елизарьев назначен художественным руководителем Большого театра

Новости Беларуси. Валентин Елизарьев снова в Большом. На родных подмостках мэтра встречали овациями. Для прославленного балетмейстера привычны аншлаги, только на этот раз в зале – весь коллектив.

Народный артист Советского Союза и Беларуси назначен художественным руководителем Большого театра Беларуси. Самый титулованный белорусский хореограф известен во всем мире, имя Елизарьева – синоним белорусского балета. В Большой театр он пришел главным балетмейстером всего в 26 лет. «Кармен-Сюита», «Дон Кихот», «Сотворение мира», «Страсти», «Спартак», «Ромео и Джульетта», «Болеро», «Жар-птица». Поставленных Валентином Николаевичем спектаклей не перечесть. Сейчас он будет отвечать творческую жизнь театра.

Валентин Елизарьев, народный артист Беларуси и СССР, художественный руководитель Большого театра Беларуси:

Я хочу, чтоб этот театр котировался на мировом уровне. Даже не на европейском, на мировом. Поэтому впереди – большая работа. Я думаю, что буду равно относиться ко всем коллективам. Для меня творчество – самое главное и у меня не будет никаких жанров любимчиков, нелюбимчиков.

Первое, что я сделаю, – приду в каждый коллектив и пообщаюсь с людьми, которые создают это искусство.