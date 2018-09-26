Уникальную скрипку создал белорусский мастер: послушайте, как звучит

Александр Сурба, мастер музыкальных инструментов, декан факультета традиционной белорусской культуры и современного искусства БГУКИ, кандидат искусствоведения: Действительно, белорусская культура богата на инструментарий. Это и традиционные такие инструменты, как дуды, цимбалы, скрипки народные, это гитары, мандолины. Также существует академическая школа – это всегда были общеевропейские инструменты: такие, как лютня, гитары, скрипки. Существовали как индивидуальные мастера народного творчества, так и мануфактуры.

Многие из них были известны по всей Европе.

Сегодня я представляю скрипку, которую я сделал после встречи с Президентом, когда он поинтересовался у меня ещё весной, смогу ли я сделать такой инструмент. Знал, что я занимаюсь 10 лет духовыми инструментами – традиционные белорусские дуды.

Я интересовался этой тематикой достаточно давно, изучал литературу. Но самая большая помощь мне была оказана мастером музыкальных инструментов Андреем Шкледой из города Пинск, который занимается инструментами эпохи ренессанса, барокко. Достаточно экзотические на сегодня инструменты для Беларуси, но он делает их на высочайшем уровне, и он проконсультировал меня по скрипке, и такой инструмент появился. Скрипка сделана в полном соответствии с традиционной технологией.

Используется клён, ель. В данном случае, ещё и красное дерево.

Но обычно ещё используют и чёрное дерево – это уже на усмотрение мастера, и классическая форма.

«Мастеров в Беларуси, которые делают скрипки, около пяти»: их хотят объединить и найти им учеников

Анна Миркас, концертмейстер струнной группы Президентского оркестра Республики Беларусь:

Работа впечатляет. Эта скрипочка достойна похвал! И высокие, и средние, и низкие регистры: мне кажется, что здесь звучит всё!

Какую скрипку выбрать для учёбы в музыкальной школе?