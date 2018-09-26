«Мастеров в Беларуси, которые делают скрипки, около пяти»: их хотят объединить и найти им учеников

Какие музыкальные инструменты могут создаваться в Беларуси, мы спросили у гостей программы «Утро. Студия хорошего настроения».

Фортепьяно «Беларусь». Гитара и цимбалы «Борисовдрев»: сегодня музыкальные инструменты «made in Belarus» сохраняются лишь как артефакты воспоминания о советском прошлом.

Но с этим категорически не согласны гости программы. Они считают, что белорусы могут создавать прекрасные музыкальные инструменты.

Уникальную скрипку создал белорусский мастер: послушайте, как звучит

Александр Сурба, мастер музыкальных инструментов, декан факультета традиционной белорусской культуры и современного искусства БГУКИ, кандидат искусствоведения:

Справедливости ради стоит отметить, что мастеров в Беларуси, которые делают скрипки, около пяти.

Часть из них делают инструменты экстра-класса, высочайшего уровня, достаточно дорогие.

Но поставлена задача организовать их в некое единое производство, хотя бы базу, на которой они бы делали инструменты. И их инструменты пополняли бы запасы музыкальных школ, других музыкальных заведений. Поэтому – это важно – их объединить и, возможно, найти учеников, заинтересованных людей, которые могли бы учиться, перенимать опыт. Возможно, кто-то из них стал бы самостоятельным мастером впоследствии.

Какую роль может сыграть в этом вопросе государство?

Александр Сурба:

Самое главное для мастера – это не заниматься самыми болезненными для него вопросами, это сбытом. Фактически, это маркетинг. Поэтому, если будет такая программа по распределению инструментов, которые делают мастера, по учебным заведениям, чтобы избавить их от мучительной волокиты, то мастера будут с большим удовольствием работать. И я постараюсь всячески поспособствовать этому процессу. По поводу детских скрипок: я разговаривал с родителями детей, которые отдают детей в музыкальные школы, они стараются, всё-таки, приобрести хороший инструмент.

Какую скрипку выбрать для учёбы в музыкальной школе?