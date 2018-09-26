Какую скрипку выбрать для учёбы в музыкальной школе?

Есть ли разница для начинающих музыкантов, на каком инструменте учиться: на скрипке с именем или обычной, мы спросили у гостей программы «Утро. Студия хорошего настроения».

Уникальную скрипку создал белорусский мастер: послушайте, как звучит

Анна Миркас, концертмейстер струнной группы Президентского оркестра Республики Беларусь:

Надо отдать должное тем, кто вручает своим малышам, действительно, качественные инструменты.

Которые сделаны и удобно, по всем канонам, и те, которые звучат. Потому что ребёнок уже с детства воспитывает в себе культуру звука. Это, конечно, очень важно.

Хочется верить, что белорусская скрипичная мануфактура не за горами, и наши музыкальные школы будут снабжены всеми необходимыми инструментами. Дети будут не только слушать классику, но ещё её и исполнять.

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