Валентин Елизарьев: я сочинитель, но я никто без исполнителей

Антон Кравченко, заслуженный артист Республики Беларусь, исполнитель роли Спартака в балете «Спартак»:

Если спросить, что такое белорусский балет у любого человека в мире, он скажет – это Елизарьев.

Николай Цискаридзе, народный артист России, ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой (Санкт-Петербург):

Знаю я Валентина Николаевича с самого детства, как стал интересоваться балетом.

Ирина Еромкина, заслуженная артистка Республики Беларусь, исполнительница роли Фригии в балете «Спартак»:

Этот человек дал начало тому, чтобы белорусский балет узнали во всем мире, он его, как ребенка, растил, поднял и отправил в мир, в свет.

Раду Поклитару, хореограф, заслуженный деятель искусств Украины:

Это тот человек, который подарил мне профессию, я надеюсь, на всю оставшуюся жизнь. Я хореограф только потому, что учился у Валентина Николаевича.

И в каждом движении он! С тех самых пор, как после учебы в Ленинграде полный решимости появился на большой сцене Минска. Тогда молодой мастер из Баку планировал подарить жизнь одной единственной постановке – «Кармен-сюита». И в 26 стал главным балетмейстером Белорусского театра оперы и балета.

Валентин Елизарьев, народный артист Беларуси и СССР, балетмейстер, хореограф, педагог:

Когда ты приходишь со своим дипломом на работу, и у тебя сразу 100 человек в подчинении, очень сложно. Только методом проб и ошибок я продвигался вперед и, наверное, это большая школа жизни вот так научиться работать с людьми, увлечь их работой и стать не только административным, но и художественным лидером, чтобы тебя уважали, наверное, можно только доказав, что ты можешь работать с этими людьми, показать их достоинства природные.

Его подход стал началом новой истории, или золотого века белорусского балета длинною в 35 лет. Десятки уникальных постановок как в Беларуси, так и за рубежом. Ему рукоплескали и им восхищались ведущие мастера сцены всего мира, его боготворила сама Майя Плисецкая.

Валентин Елизарьев:

Вдохновляют больше всего люди. Женщины. Здесь никуда не денешься.

Удивительная сложность, эмоциональность, легкость в мыслях и движениях артистов, которую и сегодня исповедует Елизарьев, принесла ему звание народного артиста СССР и балетный Оскар – премию «Бенуа де ля Данс».

Валентин Елизарьев:

Люди очень чувствуют, когда с ними работаешь, когда увлекаешь их работой, они делают чудеса сами. Они становятся сотворцами.

Светлана Захарова, народная артистка России, прима-балерина Большого театра России и театра «Ла Скала» (Италия):

Не каждый имеет способность и талант всю свою энергию, все свое внутренне богатство дарить людям, дарить артистам.

Ирина Еромкина:

Все балеты Валентина Николаевича обязывают к тому, чтобы идеально выглядеть, всегда быть в форме, там не выйдешь просто так, как говорят, в полножки не станцуешь.

«Сотворение мира», «Щелкунчик», «Жизель» и еще два десятка работ – каждая ему снилась, каждую он видел по-своему. Они живут на сцене и в сердцах зрителей до сих пор, пусть и покинул маэстро большой театр 8 лет назад. Его «Спартак» будоражит сердца уже 37 лет. И символично, что именно этот балет, вернее, его обновленную версию – символ яркой жизни через борьбу – Валентин Николаевич решил подарить любимой минской публике в свой юбилей.

Олег Еромкин, заслуженный артист Республики Беларусь, исполнитель роли Красса в балете «Спартак»:

Не просто репетировать спектакль, а ты репетируешь его с человеком, который его поставил. Он много подсказал, поправил. Отредактировал. Настолько глубоко и высокотехнически выстроены, что ты танцуешь и испытываешь удовольствие.

Антон Кравченко:

Он видит такие нюансы, моменты, которые другие не замечает. И в этом самое важное. То, что подскажет Валентин Николаевич, никто не сможет подсказать.

Валентин Елизарьев:

Я очень хорошо знаю, что добиться каких-то вершин можно только общими усилиями. Потому что я сочинитель, но я никто без исполнителей. Тем более что чем талантливее исполнитель, тем выгоднее смотрится твое сочинение.

Поэтому целая звездная балетная россыпь, отложив все другие дела, блистала на сцене минского Большого в день рождения маэстро. И пока не смолкали аплодисменты, казалось, что мировой классик Елизарьев вернулся к родным подмосткам.

Валентин Елизарьев:

Откуда у вас такой вопрос, что я вернулся?! Мало иметь собственное желание, нужно, чтобы желали и другие. Это какой-то взаимный что ли должен быть процесс. Я получил приглашение сделать два юбилейных вечера. Точка.

И, кажется, только времени подвластно изменить точку на запятую или многоточие.