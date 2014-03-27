Воссозданный крест Ефросиньи Полоцкой, Статус ВКЛ и Слуцкие пояса выставлены в Национальном художественном музее

Новости Беларуси. 10 веков белорусского искусства. В Национальном художественном музее открылась выставка, где собраны самые яркие достояния разных эпох. В центре экспозиции – воссозданный крест Ефросиньи Полоцкой.

Главная духовная реликвия Беларуси в сопровождении монахинь прибыла из Спасо-Евфросиниевского женского монастыря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчане и гости столицы смогут увидеть ее 27 марта до 9 вечера.

Инокиня Ольга, насельница Полоцкого Спасо-Ефрасиньевского монастыря:

В этом кресте находятся те же святыни, которые содержались и в древнем. Воссозданный крест также изготовлен в древневизантийской технике перегородчатой эмали. И, безусловно, является величайшей святыней. Прежде всего это святыня, а уже затем – это, конечно, шедевр искусства.

Византийская традиция, ренессанс, барокко, романтизм и классицизм. В залах музея работы как великих мастеров, так и неизвестных авторов. На полотнах – Радзивилы, Прушинские, религиозные мотивы, бытовые сцены, военные действия. Всего около 500 экспонатов из частных коллекций и 30 музеев. В том числе Статут Великого Княжества Литовского 1588 года и Слуцкие пояса.

Владимир Счастный, куратор выставки:

Здесь мы собрали работы, которые когда-то находились в шляхецкіх сядзібах, дворянских усадьбах. Это семейные портреты, это натюрморты. И среди них есть действительно шедевры. Это портрет работы Ваньковича и портрет Томаша Зана. Тоже видного деятеля нашей белорусской культуры. Это первый оригинал работы Ваньковича в наше время, которые находится на территории Беларуси.