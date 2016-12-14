Воспоминания о режиссёре Игоре Добролюбове: Он постоянно пробовал разные стили и приёмы!

Дмитрий Зайцев, заслуженный деятель искусств Беларуси, оператор, кинорежиссёр:

Благодаря Игорю Михайловичу, для меня открылся путь в кино и моя дальнейшая дорога. Это был дорогой моему сердцу человек и товарищ. Игорь Михайлович пригласил меня снимать картину «Иван Макарович». Детская картина.

Татьяна Мархель, народная артистка Беларуси:

Кино для меня в первый раз – это было очень неожиданно. Он человек такой деликатный, мягкий, интеллигентный. Как-то так по-отцовски… Мне так легко было с ним сниматься! Первая дорога в кино и первый фильм – именно он, Игорь Михайлович Добролюбов.

Эдуард Горячий, заслуженный артист Беларуси:

Фамилия у него «Добро-любов». Он любил людей. Был добрый. Понимающий. Требовательный. Выполнял те задачи, которые он ставил.

Он не был свободен. У него никогда не было времени. Он всегда был занят. Всегда работал. И работы эти носили разный характер: то он ставил комедию, то он ставил трагедию, то «бытовое», то романтическое что-нибудь такое… Он постоянно пробовал разные стили. Разные приёмы.