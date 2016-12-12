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Воспоминания о режиссере Викторе Турове: Это целая эпоха в белорусском кино!

12 декабря 2016 09:32
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Мария Захаревич, народная артистка Беларуси:
Это целая эпоха в белорусском кино. Это высокий талант, который мы все увидели в его работах, который вырисовывался в его картинах.

Виктор Туров снял «Людзі на балоце», «Подых навальніцы» народного писателя Беларуси Ивана Мележа. Это просто чудо! Что ни кадр – это художественное произведение.

Дмитрий Зайцев, заслуженный деятель искусств Беларуси, оператор, режиссёр:
У него было стопроцентное участие в выборе натуры. Его называли даже не «туров», а «натуров».

Елена Турова, режиссёр, сценарист, дочь Виктора Турова:
Одной из его идей, к сожалению, так и не воплощённых, но очень важных для него, – это была мечта создать фильм, который он для себя называл «Фиеста 45». В этом фильме должно было воплотиться его основное воспоминание о днях, когда только что произошла великая победа, за которую сражались разные народы. Совершенно разные люди сошлись в одном – в том, что закончился этот ад, который они победили.

Когда он был болен, мы с ним разговаривали, он сидел со страницами сценария, перелистывал их и говорил: «Смотри, какой был бы замечательный фильм!» И даже не «был бы», он говорил «будет». Он продолжал думать о будущем.

# Культура # Мария Захаревич # Фотофакт # Елена Турова # Дмитрий Зайцев # 2016 - Год культуры в Беларуси # Кино

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