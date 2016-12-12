Художник Владимир Шарков – о Минске, творческом пути, вдохновении и мечте

Белое покрывало заботливо укрыло столичные улицы и дома. Снежинки кружатся в неспешном вальсе и погружают Минск в новогоднюю сказку. Прогуливаться по зимним улицам столицы – особенное удовольствие, – уверен художник Владимир Шарков.

Владимир Шарков, художник, член Белорусского союза художников:

Сейчас и находимся в одном из мест, которое для меня является энергетической подпиткой в творчестве. Это Троицкое предместье. Потому что всегда мне нравится гулять вдоль Свислочи, вдоль набережной. С одной стороны реки, потом возвращаться с другой стороны. Чувствуется какой-то дух города. В принципе, чувствуют и гости города. Каждый находит для себя что-то близкое. Город, который позволяет каждому человеку чувствовать себя здесь как дома.

По мнению Владимира, когда выпадает снег, архитектура Минска кардинально преображается. Она становится более гармоничной и графичной. Снег помогает художнику запечатлеть на полотне все достоинства минской архитектуры.

В мастерской художника много картин, посвященных зимней столице. Глядя на них, невольно ощущаешь морозный воздух и скрипучий снег под ногами. Любовь в краскам – всерьез, давно и надолго.

Владимир Шарков, художник, член Белорусского союза художников:

Мама отвела меня в кружок в Доме пионеров на улице Энгельса. Была художественная школа, потом – Художественное училище, академия. Всю жизнь занимаюсь только тем, что рисую.

Владимир пишет город и старый, и новый. По его работам можно проследить, как меняется столица. Художник не всегда четко придерживается исторических фактов, иногда он пускает в ход воображение и часто романтизирует архитектуру Минска. К своим работам Владимир очень внимателен. Признается, что стремится к совершенству, потому может вносить правки на протяжении долгого времени, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Иногда, в процессе рисования Владимир опирается на фотографии, но они скорее служат справочным пособием относительно количества архитектурных элементов и геометрии расположения зданий. В его изображении привычный костел Святых Семиона и Елены возвращает на площадь XX века, а Троицкое предместье обретает еще более глубокие и задумчивые черты.

Одна из основных задач автора – написать картину так, чтобы, несмотря на возвращение в историю, местность была узнаваема. Он ищет баланс между легким налетом романтики и достоверной стариной.

Владимир Шарков, художник, член Белорусского союза художников:

Станковая живопись – это легкий аромат трагедии на маленьком кусочке холста или бумаги. Личностное начало автора художника воплощается в этом произведении. Где-то больше, где-то меньше. Все, что сделано масляными красками, несет очень мощный личностный энергетический заряд.

Главное место в сердце художника занимает Верхний город. Этому архитектурному ансамблю он посвятил большинство холстов.

Эта картина написана в 2011 году. За 6 лет улицы Герцена и Кирилла и Мефодия значительно изменились. А холст Владимира Шаркова позволяет вспомнить их прошлый образ.

Владимир Шарков, художник, член Белорусского союза художников:

Улицу Кирилла и Мефодия визуально расширил, потому что по ней долгие годы ходили трамваи, послевоенная конка по ней ходила. Это дух города. Многие старожили, заходя ко мне в мастерскую, рассказывали истории: кто-то здесь на свидания ходил, кто-то здесь в школу бегал. То есть фактически намоленное место. Дух Минска сосредоточен практически во всем этом районе.

Наш герой разделяет слова Эрнста Неизвестного о том, что горизонталь – это жизнь, вертикаль – это Бог, а посередине находится человек. Как оказалось, Верхний город – олицетворение этой формулы.

Владимир Шарков, художник, член Белорусского союза художников:

Горизонталь – это Свислочь, берега. Вертикали – шпили костелов и Собора Святого духа.

Произведения Владимира Шаркова вы ни раз могли видеть на открытках. Красочные рождественские и пастельные с историческим Минском.

От новогодних рисунков веет настоящим волшебством. Предстоящий праздник кажется еще более близким. Что касается нашего героя, для него Новый год – одно из самых любимых торжеств, повод подвести итоги.

Владимир Шарков, художник, член Белорусского союза художников:

Я 31 декабря по традиции стараюсь работать. Лично мне хочется 31 декабря обязательно появиться в мастерской, хотя бы заниматься тем, чем мне хочется. Это как раздел: год уходит, год приходит.

Есть у нашего героя и одна большая мечта. Ее воплощение в жизнь станет подарком для всей Беларуси.

Владимир Шарков, художник, член Белорусского союза художников:

Одна из моих глобальных задач – осуществить издание альбома «Минск глазами художников». Чтобы мои работы, чужие оказались на бумажном носителе в виде альбома. Чтобы людям, приезжающим в Минск, была какая-то сувенирная рекламная память о нашем городе.

Надеемся, что наступающий год будет плодотворным и вдохновляющим для всех творческих минчан.