Художник Жанна Капустникова – о пути в искусство, любви к живописи и серии картин «Дожинки»

Жанна Капустникова принадлежит к тем немногим художникам, для которых тема национальной культурной идентичности не утратила свою актуальность. А раскрыть все грани таланта художницы помогли удачно сложившиеся обстоятельства, люди, случай и родители, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Жанна Капустникова, художник:

Кода-то заметила воспитательница в детском саду, потом учительница в школе, которая меня и направила в художественную школу, и родители этому всячески способствовали. И только после этого я поняла, что хочу стать художником.

Потом – художественное училище, институт. А после уже работа художником по костюмам, художником-постановщиком в театре, кино и на телевидении. Но все же живопись – главный способ творческого самовыражения Капустниковой.

Жанна Капустникова, художник:

Если говорить о том, что же я люблю больше, то все-таки живопись, потому что иначе бы из кино и телевидения не ушла бы. Мало было мне свободы и там, и там, не все зависело от меня, и поэтому я и не то, чтобы сделала свой выбор, я вернулась к тому, с чего и начинала.

Еще в 90-х ей довелось много работать с национальным сценическим костюмом. Видимо, тут и было посеяно первое зерно, которое через пару десятков лет выросло в урожай картин под названием «Дажынки».

Жанна Капустникова, художник:

В 2014 году была задумана вторая серия «Дажынок» и показаны были в 2015 году. Сейчас я нахожусь в работе и готовлюсь к выставке, уже к третьей серии «Дажынок». Третья серия моих «Дажынок» будет называться «Марсианский пятачок».

Все персонажи и сюжеты рождались из рассказов сына художницы, которому довелось окунуться в сельскую жизнь.

Жанна Капустникова, художник:

Мой сын поехал добровольцем работать помощником комбайнера в один из колхозов на Лагойщине. И когда приехал, привез мне очень много фотографий и много всего мне рассказывал.

Эта работа называется серьезно – «Попытка левитации». Это у нас кабачки, пытающиеся взлететь.

Жанна Капустникова весело и абсолютно раскованно «варит» свое блюдо, бросая в него, казалось бы, несовместимые ингредиенты.

Жанна Капустникова, художник:

Я не люблю всяких умностей и серьезностей. Самая моя серьезная выставка была – это другие «Дажынки». И все равно это было при помощи цвета – «вырви глаз», то есть на серьезные темы несерьезно. Но мне казалось, что так должно быть больнее.

Возможно, в реальности все выглядит не так ярко, но кто сможет запретить художнику «видеть мир» таким и открывать этот мир нам.