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5 мая интерактивным представлением «Полоцкое княжество» в Верхнем городе откроется фестиваль «Пешеходка»

04 мая 2018 20:59
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Новости Беларуси. Полюбившиеся минчанам концерты фестиваля «Пешеходка» – вновь у городской Ратуши, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

5 мая интерактивным представлением «Полоцкое княжество» в Верхнем городе откроется фестиваль «Пешеходка»-1

Зажигательно потанцевать и послушать уличных музыкантов можно будет уже 5 мая. Откроет летний сезон историческое театрально-интерактивное представление «Полоцкое княжество». А в 17:00 гостей ожидает оркестровая сиеста.

# Фестиваль # Культура # Фотофакт

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