5 мая интерактивным представлением «Полоцкое княжество» в Верхнем городе откроется фестиваль «Пешеходка»

Новости Беларуси. Полюбившиеся минчанам концерты фестиваля «Пешеходка» – вновь у городской Ратуши, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Зажигательно потанцевать и послушать уличных музыкантов можно будет уже 5 мая. Откроет летний сезон историческое театрально-интерактивное представление «Полоцкое княжество». А в 17:00 гостей ожидает оркестровая сиеста.