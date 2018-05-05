«Свободное пианино» на берегу Минского моря: 5 мая поиграть может каждый желающий

Новости Беларуси. На берегу Минского моря 5 мая звучит живая музыка. Здесь установили «свободное пианино», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Развлекают публику профессиональные музыканты, но сесть за инструмент может каждый. Работать музыкальная площадка будет до позднего вечера. Так что если вы еще не продумали субботний отдых, отправляйтесь к воде.