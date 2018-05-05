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«Свободное пианино» на берегу Минского моря: 5 мая поиграть может каждый желающий

05 мая 2018 12:15
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Новости Беларуси. На берегу Минского моря 5 мая звучит живая музыка. Здесь установили «свободное пианино», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Свободное пианино» на берегу Минского моря: 5 мая поиграть может каждый желающий-1

Развлекают публику профессиональные музыканты, но сесть за инструмент может каждый. Работать музыкальная площадка будет до позднего вечера. Так что если вы еще не продумали субботний отдых, отправляйтесь к воде.

# Акции # Культура # Фотофакт

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