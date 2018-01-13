Во всех мыслимых и немыслимых площадках играют музыканты: Новогодний бал в Большом театре

Новости Беларуси. В Большом театре 13 января проходит одно из самых ярких событий января – костюмированный Новогодний бал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Большом театре 13 января проходит одно из самых ярких событий января – костюмированный Новогодний бал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2018 году зарегистрировано рекордное число участников – 150 пар. Дамы в платьях в пол, а кавалеры – в элегантных костюмах или смокингах. Раут начался за несколько часов до полуночи и как всегда перенес участников в другую историческую эпоху.
Николай Колядко, дирижер Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Все будет особенным с того момента, когда посетители в нарядных костюмах проходят полонезом, вальсом, полькой, контрдансом. Потом это празднество переходит в зал на концерт-сюрприз. Во всех мыслимых и немыслимых площадках будут играть наши музыканты. Очень много сюрпризов.
Астрологический салон, ожившие статуи и мимы: Новогодний бал-2018 в Большом театре