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Во всех мыслимых и немыслимых площадках играют музыканты: Новогодний бал в Большом театре

13 января 2018 19:56
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Новости Беларуси. В Большом театре 13 января проходит одно из самых ярких событий января – костюмированный Новогодний бал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во всех мыслимых и немыслимых площадках играют музыканты: Новогодний бал в Большом театре-1

В 2018 году зарегистрировано рекордное число участников – 150 пар. Дамы в платьях в пол, а кавалеры – в элегантных костюмах или смокингах. Раут начался за несколько часов до полуночи и как всегда перенес участников в другую историческую эпоху.

Во всех мыслимых и немыслимых площадках играют музыканты: Новогодний бал в Большом театре-4

Николай Колядко, дирижер Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Все будет особенным с того момента, когда посетители в нарядных костюмах проходят полонезом, вальсом, полькой, контрдансом. Потом это празднество переходит в зал на концерт-сюрприз. Во всех мыслимых и немыслимых площадках будут играть наши музыканты. Очень много сюрпризов.

Астрологический салон, ожившие статуи и мимы: Новогодний бал-2018 в Большом театре

# Культура # Фотофакт # Большой театр оперы и балета в Минске # Бал # Николай Колядко

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