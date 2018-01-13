Во всех мыслимых и немыслимых площадках играют музыканты: Новогодний бал в Большом театре

Новости Беларуси. В Большом театре 13 января проходит одно из самых ярких событий января – костюмированный Новогодний бал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2018 году зарегистрировано рекордное число участников – 150 пар. Дамы в платьях в пол, а кавалеры – в элегантных костюмах или смокингах. Раут начался за несколько часов до полуночи и как всегда перенес участников в другую историческую эпоху.