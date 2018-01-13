Астрологический салон, ожившие статуи и мимы: Новогодний бал-2018 в Большом театре

Новости Беларуси. В Большом театре 13 января ждут поклонников галантного этикета. Здесь готовятся к традиционному событию января – костюмированному Новогоднему балу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дам приглашают в платьях в пол, а кавалеров – в элегантных костюмах или смокингах. Начнется раут за несколько часов до полуночи и как всегда перенесет участников в другую историческую эпоху. Дамам и кавалерам предложат закружиться в ритмах венского вальса и уверенно пройтись в торжественном полонезе.