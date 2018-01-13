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В Бресте может появиться летний аналог «Январских музыкальных вечеров»

13 января 2018 11:57
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Новости Беларуси. И первый ночной концерт, возможно, состоится уже в 2018 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приятную новость любители классической музыки узнали в заключительный день юбилейного 30 фестиваля.

В Бресте может появиться летний аналог «Январских музыкальных вечеров»-1

Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома:
Было бы здорово, если в день города мы сделаем ночной концерт популярной классической музыки, как продолжение вот этих «Январских музыкальных вечеров». Фестиваль заставляет нас думать, мыслить креативно. И, что очень важно, приучать молодежь к этому замечательному жанру искусства.

В Бресте может появиться летний аналог «Январских музыкальных вечеров»-4

В заключительный пятый вечер на брестском фестивале впервые выступил Национальный академический концертный оркестр под управлением маэстро Финберга. Свое высокое музыкальное мастерство показали и гости из-за рубежа – сопрано из Грузии Кетеван Гавашели и молодая скрипачка из России Анна Савкина. Всего же на фестиваль приехали больше полутысячи музыкантов из 13 стран.

# Культура # Музыка # Фотофакт # Классика # Александр Рогачук

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