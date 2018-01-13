В Бресте может появиться летний аналог «Январских музыкальных вечеров»

Новости Беларуси. И первый ночной концерт, возможно, состоится уже в 2018 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приятную новость любители классической музыки узнали в заключительный день юбилейного 30 фестиваля.

Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома:

Было бы здорово, если в день города мы сделаем ночной концерт популярной классической музыки, как продолжение вот этих «Январских музыкальных вечеров». Фестиваль заставляет нас думать, мыслить креативно. И, что очень важно, приучать молодежь к этому замечательному жанру искусства.