«Глядя на пейзажи Валерия Шкарубы, мы погружаемся в какой-то дзен». Авторские экскурсии в Национальном художественном музее

Новости Беларуси. В Национальном художественном музее 12 января прошла встреча с Валерием Шкарубо. Именитый живописец провел мини-экскурсию по персональной выставке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Осенний свет» – так она называется – это более полусотни пейзажей, причем исключительно белорусских и с незримым присутствием человека. «То ли не гелю синь та» – так в Японии называют уходящее мгновение, которое легко ловит Валерий Шкарубо. На картинах знаменитого художника, кажется, все между явью и сном, полнотой и одиночеством.

Валерий Шкарубо, художник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Я пишу картины с натуры. Всегда езжу только один. Почти всегда. Стараюсь, чтобы зритель почувствовал себя в этой природе, и никого больше не было, никаких посредников.

На выставке более 50 работ, и ни на одной из них нет человека. Впрочем, это на первый взгляд. Каждый, кто посмотрит на картину, чувствует в ней себя. В ярости, мечтах или умиротворении.

Екатерина Изофатова, искусствовед, заведующий отделом современного белорусского искусства Национального художественного музея Республики Беларусь:

Глядя на пейзажи Валерия Шкарубы, мы погружаемся в какой-то дзен. Но кисть Валерия Федоровича обладает странной амбивалентностью. Когда зритель подходит ближе, рассматривает красочный слой, то он видит совершенно другую картину. Его кисть хаотична, мазки друг с другом спорят, наплывают друг на друга в какой-то борьбе.

Валерий Шкарубо – один из самых известных белорусских пейзажистов. Его работы выставлялись в музеях Европы, Азии, Америки. Большинство пейзажей художника – белорусские: и родной Борисов, и Витебщина, и Полесье.

Валерий Шкарубо:

Я очень много был в разных странах. Видел очень красивые пейзажи. Юг Франции, север Италии. Этюды пишутся, потом они лежат год, два, три. Потом какой-то этюд сам просится. Сам этюд просится, чтобы на него обратили внимание и с ним работали. Может, несколько этюдов. Вот эти этюды, которые написаны далеко за рубежом, они как-то не просятся.

Авторская экскурсия – формат для музея новый, но уже доказавший состоятельность. Задать вопросы мастеру пришли около 30 человек. А встреча продолжалась больше часа.