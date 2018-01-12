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«Глядя на пейзажи Валерия Шкарубы, мы погружаемся в какой-то дзен». Авторские экскурсии в Национальном художественном музее

12 января 2018 20:55
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Новости Беларуси. В Национальном художественном музее 12 января прошла встреча с Валерием Шкарубо. Именитый живописец провел мини-экскурсию по персональной выставке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Глядя на пейзажи Валерия Шкарубы, мы погружаемся в какой-то дзен». Авторские экскурсии в Национальном художественном музее -1

«Осенний свет» – так она называется – это более полусотни пейзажей, причем исключительно белорусских и с незримым присутствием человека. «То ли не гелю синь та» – так в Японии называют уходящее мгновение, которое легко ловит Валерий Шкарубо. На картинах знаменитого художника, кажется, все между явью и сном, полнотой и одиночеством.

«Глядя на пейзажи Валерия Шкарубы, мы погружаемся в какой-то дзен». Авторские экскурсии в Национальном художественном музее -4

Валерий Шкарубо, художник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:
Я пишу картины с натуры. Всегда езжу только один. Почти всегда. Стараюсь,  чтобы зритель почувствовал себя в этой природе, и никого больше не было, никаких посредников.

«Глядя на пейзажи Валерия Шкарубы, мы погружаемся в какой-то дзен». Авторские экскурсии в Национальном художественном музее -7

На выставке более 50 работ, и ни на одной из них нет человека. Впрочем, это на первый взгляд. Каждый, кто посмотрит на картину, чувствует в ней себя. В ярости, мечтах или  умиротворении.

«Глядя на пейзажи Валерия Шкарубы, мы погружаемся в какой-то дзен». Авторские экскурсии в Национальном художественном музее -10

Екатерина Изофатова, искусствовед, заведующий отделом современного белорусского искусства Национального художественного музея Республики Беларусь:
Глядя на пейзажи Валерия Шкарубы, мы погружаемся в какой-то дзен. Но кисть Валерия Федоровича обладает странной амбивалентностью. Когда зритель подходит ближе, рассматривает красочный слой, то он видит совершенно другую картину. Его кисть хаотична, мазки друг с другом спорят, наплывают друг на друга в какой-то борьбе.

«Глядя на пейзажи Валерия Шкарубы, мы погружаемся в какой-то дзен». Авторские экскурсии в Национальном художественном музее -13

Валерий Шкарубо – один из самых известных белорусских пейзажистов. Его работы выставлялись в музеях Европы, Азии, Америки. Большинство пейзажей художника – белорусские: и родной Борисов, и Витебщина, и Полесье.

«Глядя на пейзажи Валерия Шкарубы, мы погружаемся в какой-то дзен». Авторские экскурсии в Национальном художественном музее -16

Валерий Шкарубо:
Я очень много был в разных странах. Видел очень красивые пейзажи. Юг Франции, север Италии. Этюды пишутся, потом они лежат год, два, три. Потом какой-то этюд сам просится. Сам этюд просится, чтобы на него обратили внимание и с ним работали. Может, несколько этюдов. Вот эти этюды, которые написаны далеко за рубежом, они как-то не просятся.

«Глядя на пейзажи Валерия Шкарубы, мы погружаемся в какой-то дзен». Авторские экскурсии в Национальном художественном музее -19

Авторская экскурсия – формат для музея новый, но уже доказавший состоятельность. Задать вопросы мастеру пришли около 30 человек. А встреча продолжалась больше часа.

«Глядя на пейзажи Валерия Шкарубы, мы погружаемся в какой-то дзен». Авторские экскурсии в Национальном художественном музее -22

Дмитрий Боярович, СТВ:
Кстати, для всех любителей искусства в Национальном художественном музее проводятся встречи с художником. Каждый день, с 17:00 до 19:00. Сама же выставка живописи Валерия Шкарубо продлится до 21 января.

# Культура # Выставки в Минске # Фотофакт # Дмитрий Боярович # Валерий Шкарубо # Екатерина Изофатова

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