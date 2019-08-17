Блины-бендерики, рушники и гопак: в Верхнем городе проходит День украинской культуры

Новости Беларуси. Праздник украинской культуры проходит 17 августа в Верхнем городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Праздник украинской культуры проходит 17 августа в Верхнем городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В программе – выставка рушников и национальных костюмов, открытый урок украинского языка и выступления творческих коллективов. Для любознательных минчан здесь проводят мастер-классы по гончарному и кузнечному делу.
А на фудкортах можно попробовать настоящий украинский борщ и полюбившуюся многим белорусам мачанку с блинами.
Нам вообще нравится украинская культура. Мы следили за прессой, в прошлом году были, в этом. Что хотели попробовать – вот там написано было: блины-бендерики. Заинтересовало.
Вижу, тут День Украины – решил посмотреть. У них есть песни крутые.
Мы приехали к вам на отдых, и, получив информацию, решили посетить. Еще сегодня были мы и в других местах, но одно из основных – мы хотели посетить Дни украинской культуры.
Праздник продлится до вечера. В половине девятого украинские мотивы подхватят белорусские исполнители. В рамках фестиваля «Классика у ратуши» выступит Государственный камерный оркестр под управлением маэстро Евгения Бушкова.
Главным музыкальным событием вечера станет исполнение цикла пьес «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского. Эстафету дней национальных культур южная соседка Беларуси в следующую субботу передаст Грузии.