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Съёмочная группа СТВ представила конкурсную работу на кинофестивале «Лістапад»

06 ноября 2024 18:51
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Съемочная группа СТВ представила конкурсную работу на кинофестивале «Лістапад». Автор сценария – Анастасия Дехтяр, режиссер Кристина Яркина-Москалева. Предварительный отбор прошел фильм «Интернационал» из цикла «Партизанская сторона». Сегодня картину представили на большом экране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Значительные изменения в 2024 году произошли и в программе. К традиционным конкурсам добавились еще два – это «Национальная киношкола» и «Национальное кино», которого в этом году стало гораздо больше. Когда оценка зрителей – главный критерий рейтинга.

 Страницы документальной хроники полистала Алеся Иванова.

Съёмочная группа СТВ представила конкурсную работу на кинофестивале «Лістапад»-2

Документальный фильм снимался на натурной киноплощадке – недалеко от Смолевичей. В простонародье он известен как Смоливуд. Все как в большом кино – над одной сценой группа работала несколько часов. Фактура собиралась буквально по крупицам. Продуманные до мелочей художественные образы и ходы. Даже реквизит создавался собственными руками съемочной группы.

В кадре – он единственный немец антифашист, удостоенный звания Героя Советского Союза – Фриц Шменкель. Зачитывает приговор судья Гестапо. В ролях – Александр Чучвага и Антон Бойцов. Выпускники института культуры после окончания вуза решили попробовать свои силы на телевидении. Однако сразу попали на киноплощадку.

Съёмочная группа СТВ представила конкурсную работу на кинофестивале «Лістапад»-4

Антон Чучвага, продюсер дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение», участник документального фильма «Интеранционал»:
Играл я Фрица Шменкеля – единственного героя немца, Героя Советского Союза. С нами вел работу режиссер, он объяснял как это делать, что-то подсказывал, что-то мы уже сами придумывали либо импровизировали. Режиссер нам говорил – да, хорошо или нет, переделываем.

Съёмочная группа СТВ представила конкурсную работу на кинофестивале «Лістапад»-6

Работа с архивами, прессой, поиск героев и их родственников, рассказы очевидцев – все это позволило добиться исторической справедливости, которая прослеживается в каждом штрихе киноленты.

Одна из самых драматичных сцен «Интернационала» – вербовка любовью. Белоруска Александра Борисенко стала связной между желающей сбежать группой французов, служивших немецким оккупантам, и партизанским отрядом «Смерть фашизму».

Съёмочная группа СТВ представила конкурсную работу на кинофестивале «Лістапад»-8

Александр Бойцов, продюсер дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение», участник документального фильма «Интернационал»:
Александру Борисенко мы нашли по Жодинской газете, местечковой. Где была описана история ее любви с Марселем Сази. И мы начали раскапывать эту тему. Мы нашли, что история связана с Жодино, Смолевичами и Ивьем. Связывались с горисполкомами и облисполкомами, за что им огромная благодарность за помощь. Мы вышли на ее внучку – учительницу русского языка в городе Жодино.

Подробности в видео.

# Кинофестиваль «Листопад» в Минске # СТВ

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