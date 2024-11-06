Съёмочная группа СТВ представила конкурсную работу на кинофестивале «Лістапад»

Съемочная группа СТВ представила конкурсную работу на кинофестивале «Лістапад». Автор сценария – Анастасия Дехтяр, режиссер Кристина Яркина-Москалева. Предварительный отбор прошел фильм «Интернационал» из цикла «Партизанская сторона». Сегодня картину представили на большом экране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Значительные изменения в 2024 году произошли и в программе. К традиционным конкурсам добавились еще два – это «Национальная киношкола» и «Национальное кино», которого в этом году стало гораздо больше. Когда оценка зрителей – главный критерий рейтинга. Страницы документальной хроники полистала Алеся Иванова.

Документальный фильм снимался на натурной киноплощадке – недалеко от Смолевичей. В простонародье он известен как Смоливуд. Все как в большом кино – над одной сценой группа работала несколько часов. Фактура собиралась буквально по крупицам. Продуманные до мелочей художественные образы и ходы. Даже реквизит создавался собственными руками съемочной группы. В кадре – он единственный немец антифашист, удостоенный звания Героя Советского Союза – Фриц Шменкель. Зачитывает приговор судья Гестапо. В ролях – Александр Чучвага и Антон Бойцов. Выпускники института культуры после окончания вуза решили попробовать свои силы на телевидении. Однако сразу попали на киноплощадку.

Антон Чучвага, продюсер дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение», участник документального фильма «Интеранционал»:

Играл я Фрица Шменкеля – единственного героя немца, Героя Советского Союза. С нами вел работу режиссер, он объяснял как это делать, что-то подсказывал, что-то мы уже сами придумывали либо импровизировали. Режиссер нам говорил – да, хорошо или нет, переделываем.

Работа с архивами, прессой, поиск героев и их родственников, рассказы очевидцев – все это позволило добиться исторической справедливости, которая прослеживается в каждом штрихе киноленты. Одна из самых драматичных сцен «Интернационала» – вербовка любовью. Белоруска Александра Борисенко стала связной между желающей сбежать группой французов, служивших немецким оккупантам, и партизанским отрядом «Смерть фашизму».