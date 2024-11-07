В ТЦ «Столица» открылась выставка незрячей художницы Инны Корсак в рамках инклюзивного проекта БСЖ

Картины, которые рождаются из эмоций и воспоминаний. А темнота в глазах воплощается в новые краски жизни. В атриуме торгового центра «Столица» открылась выставка инклюзивного проекта Белорусского союза женщин «Другая глубина». Работы представила незрячая художница Инна Корсак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще 5 лет назад девушка ничем не отличалась от обычного человека: работала инженером-технологом на «Интеграле», занималась спортом и путешествовала, пока в один день из-за болезни в 32 года она полностью не лишилась зрения. Вопреки всем трудностям Инна не опустила руки и открыла для себя творчество. Именно рисование стало неотъемлемой частью ее жизни, ведь на холсте можно делиться мыслями и эмоциями, а также чувствовать новые фактуры красок и формы.

Инна Корсак, художница: Я сначала долго трогаю холст и представляю, что на нем будет нарисовано и думаю, о чем я хочу рассказать. Всегда самая большая работа – это то, что происходит в голове. Я в прошлом технолог-инженер, и мне хочется, чтобы люди видели не только абстрактное что-то, но и видели какой-то смысл в этом. Возможно, даже свой.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Мы в жизни ни от чего не застрахованы. И любые ситуации могут случиться с нами в любом возрасте и месте, но она показывает, что нельзя опускать руки и что в любой ситуации ты все равно находишь силы для того, чтобы развиваться, жить и оставаться полноценным гражданином страны.

Погрузиться в глубокие смыслы работ незрячей художницы можно до конца нынешней недели. Отметим, что это уже 10 по счету выставка в рамках инклюзивного проекта Белорусского союза женщин «Другая глубина». Он помогает реализоваться людям с ограниченными возможностями, но безграничным талантом. Их творчество приезжают посмотреть из самых дальних регионов страны.