«Не ожидал я, что получу первое место»: Алексей Семашко из Гродно – о победе на конкурсе «Жывая класіка»

Новости Беларуси. Герой нашего следующего сюжета в свои 12 лет декламирует белорусскую классику на уровне мастера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алексей Семашко из Гродно стал лауреатом национального конкурса юных чтецов «Живая классика», финал которого прошёл в Полоцке на Дне письменности. Творческое состязание под патронажем СТВ уже претендует на звание самого масштабного конкурса чтецов в истории нашей страны. За полгода в нем приняли участие почти 13 тысяч ребят. Школьник из Гродно заставил зал, затая дыхание, вслушиваться в строки Франтишка Богушевича о родном языке.

Дыплом пераможцы Аляксей замацаваў сімвалічна: над сваім пісьмовым сталом. Тут і паліца з любімымі выданнямі, сярод якіх акурат і кніга «Дудка беларуская» Францішка Багушэвіча. Менавіта ўрывак з прадмовы да гэтага твора апошнія паўгода штодзень гучаў у хаце Сямашкаў. Шматгадзінныя рэпетыціі журы ацаніла вышэйшай ступенню.

Прыйшоў, убачыў, перамог. Аляксей прызнаецца, гэта не зусім пра яго. Шлях да жаданага дыплома быў складаны. На абласным туры ён узяў толькі бронзу, і нават не трапляў на фінал у Полацк. Але лёс вырашыў інакш.

Аляксей Сямашка, лаўрэат рэспубліканскага конкурса юных чытальнікаў «Жывая класіка»:

Не ожидал я, что получу первое место, так неожиданно всё было и весело очень, и ребятам за меня всем весело.

Але самыя шчырыя эмоціі чакалі тут, у родным доме. Маці, якая прыдумала і пашыла сцэнічны касцюм, і бацька, які адчуў гонар за тое, што выхаваў сына патрыётам. І сапраўды, Аляксей здольны абудзіць у людях пачуцці - і словам, і музыкай.

Школьная бібліятэка – месца, дзе Аляксею вельмі падабаецца праводзіць вольны час. Тут сабраны шэдэўры літаратуры розных стран і часоў. А вось і любімая паліца – з беларускай класікай.

А пакуль Аляксей выбірае для сябе новыя творы, у школе вырашаюць, як адзначыць яго поспехі.