Прямой эфир

«Не ожидал я, что получу первое место»: Алексей Семашко из Гродно – о победе на конкурсе «Жывая класіка»

18 сентября 2017 16:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Герой нашего следующего сюжета в свои 12 лет декламирует белорусскую классику на уровне мастера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Семашко из Гродно стал лауреатом национального конкурса юных чтецов «Живая классика», финал которого прошёл в Полоцке на Дне письменности. Творческое состязание под патронажем СТВ уже претендует на звание самого масштабного конкурса чтецов в истории нашей страны. За полгода в нем приняли участие почти 13 тысяч ребят. Школьник из Гродно заставил зал, затая дыхание, вслушиваться в строки Франтишка Богушевича о родном языке.

«Не ожидал я, что получу первое место»: Алексей Семашко из Гродно – о победе на конкурсе «Жывая класіка»-1

Дыплом пераможцы Аляксей замацаваў сімвалічна: над сваім пісьмовым сталом. Тут і паліца з любімымі выданнямі, сярод якіх акурат і кніга «Дудка беларуская» Францішка Багушэвіча. Менавіта ўрывак з прадмовы да гэтага твора апошнія паўгода штодзень гучаў у хаце Сямашкаў. Шматгадзінныя рэпетыціі журы ацаніла вышэйшай ступенню.  

«Не ожидал я, что получу первое место»: Алексей Семашко из Гродно – о победе на конкурсе «Жывая класіка»-3

Прыйшоў, убачыў, перамог. Аляксей прызнаецца, гэта не зусім пра яго. Шлях да жаданага дыплома быў складаны. На абласным туры ён узяў толькі бронзу, і нават не трапляў на фінал у Полацк. Але лёс вырашыў інакш. 

«Не ожидал я, что получу первое место»: Алексей Семашко из Гродно – о победе на конкурсе «Жывая класіка»-5

Аляксей Сямашка, лаўрэат рэспубліканскага конкурса юных чытальнікаў «Жывая класіка»:
Не ожидал я, что получу первое место, так неожиданно всё было и весело очень, и ребятам за меня всем весело.

«Не ожидал я, что получу первое место»: Алексей Семашко из Гродно – о победе на конкурсе «Жывая класіка»-7

Але самыя шчырыя эмоціі чакалі тут, у родным доме. Маці, якая прыдумала і пашыла сцэнічны касцюм, і бацька, які адчуў гонар за тое, што выхаваў сына патрыётам. І сапраўды, Аляксей здольны абудзіць у людях пачуцці - і словам, і музыкай.

«Не ожидал я, что получу первое место»: Алексей Семашко из Гродно – о победе на конкурсе «Жывая класіка»-9

Школьная бібліятэка – месца, дзе Аляксею вельмі падабаецца праводзіць вольны час. Тут сабраны шэдэўры літаратуры розных стран і часоў. А вось і любімая паліца – з беларускай класікай.

«Не ожидал я, что получу первое место»: Алексей Семашко из Гродно – о победе на конкурсе «Жывая класіка»-11

А пакуль Аляксей выбірае для сябе новыя творы, у школе вырашаюць, як адзначыць яго поспехі.  

«Не ожидал я, что получу первое место»: Алексей Семашко из Гродно – о победе на конкурсе «Жывая класіка»-13

Валерый Пухальскі, дырэктар сярэдняй школы №37 Гродна:
Есть у нас доска почёта, обязательно. Это доска называется «Ими гордится школа». В начале этого года она будет обновляться и Лёша, там конечно, его фотография будет обязательно.

# Культура # Фотофакт # Конкурс «Жывая класіка»

Другие новости рубрики

Все новости
Долг сына: певец поменял профессию, чтобы завершить неоконченные работы отца-скульптора Александра Лыщика
18 сентября 2017 10:37

Долг сына: певец поменял профессию, чтобы завершить неоконченные работы отца-скульптора Александра Лыщика

Более 100 подлинников работ Наполеона Орды выставляются в Национальном художественном музее
18 сентября 2017 08:12

Более 100 подлинников работ Наполеона Орды выставляются в Национальном художественном музее

Музыкальная культура Беларуси, начиная с XVI века: у Национальной билиотеки прошёл гала-концерт общереспубликанской акции «Хоровое вече»
16 сентября 2017 15:56

Музыкальная культура Беларуси, начиная с XVI века: у Национальной билиотеки прошёл гала-концерт общереспубликанской акции «Хоровое вече»