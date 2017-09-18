Более 100 подлинников работ Наполеона Орды выставляются в Национальном художественном музее

Новости Беларуси. Своеобразная энциклопедия страны собрана из рисунков и акварелей мастера архитектурного пейзажа XIX века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
В Минск наследие Орды привезли из Кракова (сегодня там хранится более 1000 произведений художника).
Анджэй Бэтлей, генеральный директор Краковского национального музея:
Собрание произведений Наполеона Орды – это, фактически, летопись архитектуры земель Речи Посполитой, Великого Княжества Литовского. Это наша общая история. Поэтому эти конкретные работы сюда и приехали: на них изображены достопримечательности восточной части Речи Посполитой –
это Великое Княжество Литовское, белорусские земли, литовские, Подляшье.
Сергей Вечер, заместитель генерального директора Национального художественного музея Республики Беларусь:
Цяпер, калі настаў час збіраць камяні, і мы многія аб’екты рэстаўруем, то мы звяртаемся, спецыялісты звяртаюцца да літаграфій Напалеона Орды. Змогуць уявіць сабе, як выглядалі тыя ці іншыя архітэктурныя цікавыя збудаванні на нашай тэрыторыі.
Дзякуючы ў тым ліку творам Напалеона Орды мы можам іх аднавіць ці ўявіць, як яны выглядалі.
Такое количество оригинальных работ мастера в Минске представлено впервые. Экспозиция в Национальном художественном музее открыта до начала декабря.