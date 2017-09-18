Более 100 подлинников работ Наполеона Орды выставляются в Национальном художественном музее

Новости Беларуси. Своеобразная энциклопедия страны собрана из рисунков и акварелей мастера архитектурного пейзажа XIX века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ В Минск наследие Орды привезли из Кракова (сегодня там хранится более 1000 произведений художника).

Анджэй Бэтлей, генеральный директор Краковского национального музея:

Собрание произведений Наполеона Орды – это, фактически, летопись архитектуры земель Речи Посполитой, Великого Княжества Литовского. Это наша общая история. Поэтому эти конкретные работы сюда и приехали: на них изображены достопримечательности восточной части Речи Посполитой – это Великое Княжество Литовское, белорусские земли, литовские, Подляшье.