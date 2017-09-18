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Более 100 подлинников работ Наполеона Орды выставляются в Национальном художественном музее

18 сентября 2017 08:12
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Новости Беларуси. Своеобразная энциклопедия страны собрана из рисунков и акварелей мастера архитектурного пейзажа XIX века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

В Минск наследие Орды привезли из Кракова (сегодня там хранится более 1000 произведений художника).

Более 100 подлинников работ Наполеона Орды выставляются в Национальном художественном музее-1

Анджэй Бэтлей, генеральный директор Краковского национального музея:
Собрание произведений Наполеона Орды – это, фактически, летопись архитектуры земель Речи Посполитой, Великого Княжества Литовского. Это наша общая история. Поэтому эти конкретные работы сюда и приехали: на них изображены достопримечательности восточной части Речи Посполитой –

это Великое Княжество Литовское, белорусские земли, литовские, Подляшье.

Более 100 подлинников работ Наполеона Орды выставляются в Национальном художественном музее-4

Сергей Вечер, заместитель генерального директора Национального художественного музея Республики Беларусь:
Цяпер, калі настаў час збіраць камяні, і мы многія аб’екты рэстаўруем, то мы звяртаемся, спецыялісты звяртаюцца да літаграфій Напалеона Орды. Змогуць уявіць сабе, як выглядалі тыя ці іншыя архітэктурныя цікавыя збудаванні на нашай тэрыторыі.

Дзякуючы ў тым ліку творам Напалеона Орды мы можам іх аднавіць ці ўявіць, як яны выглядалі.

Такое количество оригинальных работ мастера в Минске представлено впервые. Экспозиция в Национальном художественном музее открыта до начала декабря.

# Культура # Национальный художественный музей Беларуси # Выставки в Минске # Сергей Вечер # Фотофакт # Историко-культурные ценности Беларуси # Анджэй Бэтлей

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