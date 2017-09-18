Долг сына: певец поменял профессию, чтобы завершить неоконченные работы отца-скульптора Александра Лыщика

Здесь отчетливо слышна «заставшая мелодия души» маэстро. На днях в столице состоялось торжественное открытие выставки, посвященной памяти выдающегося белорусского скульптора Александра Лыщика, чьи труды являются визитными карточками многих городов Беларуси и украшают частные коллекции первых лиц.

Экспозиция из эскизов и воплотившихся в жизнь работ скульптора развернулась в стенах бывшего Театрально-художественного института, где мастер преподавал, где начался его творческий путь.

Теплые объятия с гостями, а точнее с близкими друзьями отца, для Вячеслава Лыщика – знак благодарности и неиссякаемого уважения. Он не дал погибнуть мастерской отца и во многом благодаря ему имя Александра Ивановича на устах до сих пор.

10 лет назад он приостановил работу в проекте «The Chempions», написание музыки и продюсирование, просто в один прекрасный день взял в руки молоток и болгарку.

Ночами изучал технологии художественного литья, патинирования, чтобы прочувствовать на себе все то, чем жил и дышал всю свою жизнь его знаменитый отец.

Вячеслав буквально поселился в творческой мастерской, хотел завершить хотя бы часть из обширных планов скульптора. И, как можно заметить, не безуспешно.