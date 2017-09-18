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Долг сына: певец поменял профессию, чтобы завершить неоконченные работы отца-скульптора Александра Лыщика

18 сентября 2017 10:37
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Здесь отчетливо слышна «заставшая мелодия души» маэстро. На днях в столице состоялось торжественное открытие выставки, посвященной памяти выдающегося белорусского скульптора Александра Лыщика, чьи труды являются визитными карточками многих городов Беларуси и украшают частные коллекции первых лиц.

Долг сына: певец поменял профессию, чтобы завершить неоконченные работы отца-скульптора Александра Лыщика-1

Экспозиция из эскизов и воплотившихся в жизнь работ скульптора развернулась в стенах бывшего Театрально-художественного института, где мастер  преподавал, где начался его творческий путь.

Долг сына: певец поменял профессию, чтобы завершить неоконченные работы отца-скульптора Александра Лыщика-3

Теплые объятия с гостями, а точнее с близкими друзьями отца, для Вячеслава Лыщика – знак благодарности и неиссякаемого уважения. Он не дал погибнуть мастерской отца  и во многом благодаря ему имя Александра Ивановича на устах  до сих пор.

Долг сына: певец поменял профессию, чтобы завершить неоконченные работы отца-скульптора Александра Лыщика-5

10 лет назад он приостановил работу в проекте «The Chempions», написание музыки и продюсирование, просто в один прекрасный день взял в руки молоток и болгарку.

Долг сына: певец поменял профессию, чтобы завершить неоконченные работы отца-скульптора Александра Лыщика-7

Ночами изучал технологии художественного литья, патинирования, чтобы прочувствовать на себе все то, чем жил и дышал всю свою жизнь его знаменитый отец.

Долг сына: певец поменял профессию, чтобы завершить неоконченные работы отца-скульптора Александра Лыщика-10

Вячеслав буквально поселился в творческой мастерской, хотел завершить хотя бы часть из обширных планов скульптора. И, как можно заметить, не безуспешно.

Восхитится трудами художника и силой духа его последователя на мероприятие пришли звездные друзья творческого семейства.

# Культура # Дмитрий Колдун # Фотофакт # Искусство # Ядвига Поплавская # Скульптура # Вячеслав Лыщик

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