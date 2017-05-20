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Во Дворце искусств наградили лауреатов первой в истории Беларуси Национальной премии в области изобразительного искусства

20 мая 2017 10:47
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Новости Беларуси. 310 заявок, 63 работы в финале. В Минске назвали лауреатов первой в истории Беларуси Национальной премии в области изобразительного искусства. «Новация», «Творческий дебют», «Художественная фотография», «Дизайн», «Живопись», «Графика» – это лишь неполный список направлений. Конкуренция была высокой. 

Во Дворце искусств наградили лауреатов первой в истории Беларуси Национальной премии в области изобразительного искусства-1

Ведь по сути 20 членов жюри оценивали творчество отечественных мастеров за всю историю суверенной Беларуси.

Во Дворце искусств наградили лауреатов первой в истории Беларуси Национальной премии в области изобразительного искусства-4

Борис Крепак, заслуженный деятель искусств Беларуси, лауреат первой Национальной премии в области изобразительного искусства в номинации «Искусствоведение и критика»:
Не зря писал книги, статьи. Работаю в журналистике, искусствоведении, арт-критике.

Премия будет стартом для будущих искусствоведов, молодежи.  

Рыгор Ситница, председатель Белорусского союза художников, лауреат первой Национальной премии в области изобразительного искусства в номинации «Графика»:
Калі мастак уганароўваецца звання лаурэата Нацыянальнай прэміі – гэта вельмі высока і адказна гучыць. Таму што не проста прыгожа трэба нешта намаляваць,

а трэба зрабіць унесак у нацыянальную культуру.   

Во Дворце искусств наградили лауреатов первой в истории Беларуси Национальной премии в области изобразительного искусства-7

Будет ли эта премия ежегодной, пока не известно.

В эти выходные работы всех лауреатов можно оценить на выставке «Шорт-лист»

в столичном Национальном центре современных искусств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

# Культура # Фотофакт # Художники Минска # Григорий Ситница # Борис Крепак

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