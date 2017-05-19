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Театральный фестиваль «Чароўны куфэрак» в Любани собрал детские коллективы из Беларуси и Украины

19 мая 2017 18:36
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Новости Беларуси. «Чароўны куфэрак» открыли в Любани. В течение трех дней 250 его участников из всех уголков Минской области показывают концерты и играют спектакли сразу на трех площадках райцентра. Шумно, естественно. Зато интересно. Для зрителей – легкие водевили и глубокие философские постановки, классика и смелые эксперименты, а также театр кукол и выступление профессиональных актеров, которые начинали свой путь на сцене «Чароўнага куфэрка».

«Чароўны куфэрак» открывается для зрителей раз в два года. Нынешний фестиваль одиннадцатый. Каждый форум имеет свою тематику. Этот посвящен деятельности нашего первопечатника Франциска Скорины. Не забыли артисты и про День музеев, и про юбилей пионерского движения. Кроме того, фестиваль выходит за пределы области. В этом году в Любань приехали маленькие актеры из Украины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Культура # Фестиваль

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