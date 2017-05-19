Впервые в Минске состоялся международный белорусско-российский проект «Крылья мечты»

Новости Беларуси. Десятки творческих коллективов и сотни одаренных ребят продемонстрировали свои уникальные таланты на сцене концертного зала «Верхний город».
Юные дарования исполнили классику и произведения современных композиторов.
Новости Беларуси. Десятки творческих коллективов и сотни одаренных ребят продемонстрировали свои уникальные таланты на сцене концертного зала «Верхний город».
Юные дарования исполнили классику и произведения современных композиторов.
Елена Гудова, заслуженная артистка Российской Федерации:
Мы привезли с собой студентов Московского государственного колледжа музыкального исполнительства имени Фредерика Шопена. Так же в этом концерте примут участие два кларнетиста, которые не являются студентами нашего учебного заведения.
Но один из них уже завершил обучение в колледже и учится в консерватории, а другой учится в стариннейшей Московской детской школе имени Гнесиных, которая в 1985 году и положила начало развитию музыкального художественного образования.
Кроме того, в распоряжении начинающих музыкантов мастер-классы по игре на скрипке, фортепиано и кларнете, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Открытые музыкальные уроки школьников и студентов из Беларуси и России продлятся и 20 мая.