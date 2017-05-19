Впервые в Минске состоялся международный белорусско-российский проект «Крылья мечты»

Елена Гудова, заслуженная артистка Российской Федерации:

Мы привезли с собой студентов Московского государственного колледжа музыкального исполнительства имени Фредерика Шопена. Так же в этом концерте примут участие два кларнетиста, которые не являются студентами нашего учебного заведения.

Но один из них уже завершил обучение в колледже и учится в консерватории, а другой учится в стариннейшей Московской детской школе имени Гнесиных, которая в 1985 году и положила начало развитию музыкального художественного образования.