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Впервые в Минске состоялся международный белорусско-российский проект «Крылья мечты»

19 мая 2017 19:23
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Новости Беларуси. Десятки творческих коллективов и сотни одаренных ребят продемонстрировали свои уникальные таланты на сцене концертного зала «Верхний город».

Юные дарования исполнили классику и произведения современных композиторов.

Впервые в Минске состоялся международный белорусско-российский проект «Крылья мечты»-1

Елена Гудова, заслуженная артистка Российской Федерации:
Мы привезли с собой студентов Московского государственного колледжа музыкального исполнительства имени Фредерика Шопена. Так же в этом концерте примут участие два кларнетиста, которые не являются студентами нашего учебного заведения.

Но один из них уже завершил обучение в колледже и учится в консерватории, а другой учится в стариннейшей Московской детской школе имени Гнесиных, которая в 1985 году и положила начало развитию музыкального художественного образования.

Впервые в Минске состоялся международный белорусско-российский проект «Крылья мечты»-4

Кроме того, в распоряжении начинающих музыкантов мастер-классы по игре на скрипке, фортепиано и кларнете, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Открытые музыкальные уроки школьников и студентов из Беларуси и России продлятся и 20 мая.

# Культура # Музыкальное искусство # Фотофакт # Елена Гудова

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