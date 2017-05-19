«Дзякуй, наш любімы канал»: як прайшоў канцэрт «Залатой калекцыі беларускай песні» ў Гомелі

«Заварожаная фея» ад Сашы Нема ўжо зусім не тая, што была. У ёй не адразу пазнаў свой хіт нават сам Аляксандр Саладуха.

«Залатая калекцыя беларускай песні» – каб зразумець, што ў назве гэтага неардынарнага праекта кожнае слова на сваім месцы, трэба трапіць у канцэртную залу. Аляксандр Дабрыян, СТБ : Гомель – не проста вялікі горад, гэта буйны культурны цэнтр. У канцэртным графіку гарадскіх пляцовак штомесяц – зоркі першай велічыні. Тым прыемней было чуць у касах, што квіткі на «Залатую калекцыю», сабраную Сталічным тэлебачаннем, – гэта сапраўдны хіт продажаў. За гэтымі дзвярыма 1000 месцаў і ніводнага свабоднага. У зале – сапраўдная магія.

Ядзвіга Паплаўская, народная артыстка Беларусі: Радостно от того, что звучат прекрасные мелодии, что они вновь приносят радость и улыбки. И это самое главное. Я бы с радостью сама бы посидела в зрительном зале и послушала этот чудесный концерт. Но мы, артисты, послушать только за кулисами можем.

Валерый Скаражонак, спявак:

Не важно, под каким соусом и в какой интерпретации, но эти песни звучат и не умирают. На них уже несколько поколений белорусов воспитано. Эти песни должны звучать всегда.

Па-сямейнаму цёпла і шчыра, нібыта праспявалі разам у бацькоускай хаце – так апісвалі свае пачуцці пасля канцэрту ў Гомелі тыя, каму пашчасціла трапіць на гэтае вялікае музычнае свята.

Гледачы:

Идем, обсуждаем, какой замечательный концерт.

Ухожу с такой энергией, можно сказать, на сто лет.

Спасибо вам, ребята. Спасибо СТВ. Спасибо, наш любимый канал.

Олег Борисенко, председатель Гомельского областного Совета депутатов:

С малых регионов приехали сюда, в областной центр, чтобы увидеть и услышать белорусскую песню. Очень благодарны как каналу, так и белорусским артистам.

Свята працягваецца. Гомель – яшчэ толькі другі прыпынак сёлетняй «Залатой калекцыі». Ужо 7 чэрвеня праект нашага тэлеканала завітае ў Бабруйск. Там гледачоў чакае зусім іншая праграма, з адмысловымі сюрпрызамі, гасцямі – удзельнікамі «Еўрабачання». Але эмоцый і шчырасці будзе не менш, чым у Гомелі. Хто не набыў квіткі – трэба спяшацца – большасць месцау на канцэрт ужо раскуплена.