«Дзякуй, наш любімы канал»: як прайшоў канцэрт «Залатой калекцыі беларускай песні» ў Гомелі
Новости Беларуси. Полный аншлаг и уже традиционный успех. Гомельчане оценили «Золотую коллекцию белорусской песни». Грандиозный проект телекомпании СТВ, а точнее, почти 3-часовое шоу на родном языке в одном из самых современных концертных залов страны стало настоящим культурным событием. Ядвига Поплавская, Николай Скориков, Ирина Дорофеева, Александр Солодуха, «Верасы» – десятки хорошо известных и любимых белорусских хитов в Гомеле впервые прозвучали в новой, порой абсолютно неожиданной, интерпретации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Залатая калекцыя беларускай песні» – каб зразумець, што ў назве гэтага неардынарнага праекта кожнае слова на сваім месцы, трэба трапіць у канцэртную залу.
Аляксандр Дабрыян, СТБ:
Гомель – не проста вялікі горад, гэта буйны культурны цэнтр. У канцэртным графіку гарадскіх пляцовак штомесяц – зоркі першай велічыні. Тым прыемней было чуць у касах, што квіткі на «Залатую калекцыю», сабраную Сталічным тэлебачаннем, – гэта сапраўдны хіт продажаў. За гэтымі дзвярыма 1000 месцаў і ніводнага свабоднага. У зале – сапраўдная магія.
«Заварожаная фея» ад Сашы Нема ўжо зусім не тая, што была. У ёй не адразу пазнаў свой хіт нават сам Аляксандр Саладуха.
Аляксандр Саладуха, спявак:
Неожиданное прочтение моего хита прошлых лет. «Заварожаную фею» Саша Немо сделал по-новому, акустический такой вариант. Имеет право на жизнь. Я, конечно, люблю ту версию.
«Залатая калекцыя» не проста сабрала лепшае, яна дала шанец кожнаму хіту атрымаць сучаснае гучанне.
Ядзвіга Паплаўская, народная артыстка Беларусі:
Радостно от того, что звучат прекрасные мелодии, что они вновь приносят радость и улыбки. И это самое главное. Я бы с радостью сама бы посидела в зрительном зале и послушала этот чудесный концерт. Но мы, артисты, послушать только за кулисами можем.
За кулісамі тым часам усё проста, бо кожны акорд і кожнае слова ў гэтых песнях вядомы кожнаму.
Валерый Скаражонак, спявак:
Не важно, под каким соусом и в какой интерпретации, но эти песни звучат и не умирают. На них уже несколько поколений белорусов воспитано. Эти песни должны звучать всегда.
Па-сямейнаму цёпла і шчыра, нібыта праспявалі разам у бацькоускай хаце – так апісвалі свае пачуцці пасля канцэрту ў Гомелі тыя, каму пашчасціла трапіць на гэтае вялікае музычнае свята.
Гледачы:
Идем, обсуждаем, какой замечательный концерт.
Ухожу с такой энергией, можно сказать, на сто лет.
Спасибо вам, ребята. Спасибо СТВ. Спасибо, наш любимый канал.
Олег Борисенко, председатель Гомельского областного Совета депутатов:
С малых регионов приехали сюда, в областной центр, чтобы увидеть и услышать белорусскую песню. Очень благодарны как каналу, так и белорусским артистам.
Свята працягваецца. Гомель – яшчэ толькі другі прыпынак сёлетняй «Залатой калекцыі». Ужо 7 чэрвеня праект нашага тэлеканала завітае ў Бабруйск. Там гледачоў чакае зусім іншая праграма, з адмысловымі сюрпрызамі, гасцямі – удзельнікамі «Еўрабачання». Але эмоцый і шчырасці будзе не менш, чым у Гомелі. Хто не набыў квіткі – трэба спяшацца – большасць месцау на канцэрт ужо раскуплена.