Прямой эфир

«Дзякуй, наш любімы канал»: як прайшоў канцэрт «Залатой калекцыі беларускай песні» ў Гомелі

19 мая 2017 17:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Полный аншлаг и уже традиционный успех. Гомельчане оценили «Золотую коллекцию белорусской песни». Грандиозный проект телекомпании СТВ, а точнее, почти 3-часовое шоу на родном языке в одном из самых современных концертных залов страны стало настоящим культурным событием. Ядвига Поплавская, Николай Скориков, Ирина Дорофеева, Александр Солодуха, «Верасы» – десятки хорошо известных и любимых белорусских хитов в Гомеле впервые прозвучали в новой, порой абсолютно неожиданной, интерпретации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Залатая калекцыя беларускай песні» – каб зразумець, што ў назве гэтага неардынарнага праекта кожнае слова на сваім месцы, трэба трапіць у канцэртную залу. 

Аляксандр Дабрыян, СТБ:
Гомель не проста вялікі горад, гэта буйны культурны цэнтр. У канцэртным графіку гарадскіх пляцовак штомесяц зоркі першай велічыні. Тым прыемней было чуць у касах, што квіткі на «Залатую калекцыю», сабраную Сталічным тэлебачаннем, – гэта сапраўдны хіт продажаў. За гэтымі дзвярыма 1000 месцаў і ніводнага свабоднага. У зале сапраўдная магія. 

«Заварожаная фея» ад Сашы Нема ўжо зусім не тая, што была. У ёй не адразу пазнаў свой хіт нават сам Аляксандр Саладуха.

«Дзякуй, наш любімы канал»: як прайшоў канцэрт «Залатой калекцыі беларускай песні» ў Гомелі-1

Аляксандр Саладуха, спявак:
Неожиданное прочтение моего хита прошлых лет. «Заварожаную фею» Саша Немо сделал по-новому, акустический такой вариант. Имеет право на жизнь. Я, конечно, люблю ту версию.

«Залатая калекцыя» не проста сабрала лепшае, яна дала шанец кожнаму хіту атрымаць сучаснае гучанне. 

«Дзякуй, наш любімы канал»: як прайшоў канцэрт «Залатой калекцыі беларускай песні» ў Гомелі-4

Ядзвіга Паплаўская, народная артыстка Беларусі:
Радостно от того, что звучат прекрасные мелодии, что они вновь приносят радость и улыбки. И это самое главное. Я бы с радостью сама бы посидела в зрительном зале и послушала этот чудесный концерт. Но мы, артисты, послушать только за кулисами можем.

За кулісамі тым часам усё проста, бо кожны акорд і кожнае слова ў гэтых песнях вядомы кожнаму.

«Дзякуй, наш любімы канал»: як прайшоў канцэрт «Залатой калекцыі беларускай песні» ў Гомелі-7

Валерый Скаражонак, спявак:
Не важно, под каким соусом и в какой интерпретации, но эти песни звучат и не умирают. На них уже несколько поколений белорусов воспитано. Эти песни должны звучать всегда.

Па-сямейнаму цёпла і шчыра, нібыта праспявалі разам у бацькоускай хаце – так апісвалі свае пачуцці пасля канцэрту ў Гомелі тыя, каму пашчасціла трапіць на гэтае вялікае музычнае свята.

Гледачы:
Идем, обсуждаем, какой замечательный концерт.

Ухожу с такой энергией, можно сказать, на сто лет.

Спасибо вам, ребята. Спасибо СТВ. Спасибо, наш любимый канал.

Олег Борисенко, председатель Гомельского областного Совета депутатов:
С малых регионов приехали сюда, в областной центр, чтобы увидеть и услышать белорусскую песню. Очень благодарны как каналу, так и белорусским артистам.

Свята працягваецца. Гомель – яшчэ толькі другі прыпынак сёлетняй «Залатой калекцыі». Ужо 7 чэрвеня праект нашага тэлеканала завітае ў Бабруйск. Там гледачоў чакае зусім іншая праграма, з адмысловымі сюрпрызамі, гасцямі – удзельнікамі «Еўрабачання». Але эмоцый і шчырасці будзе не менш, чым у Гомелі. Хто не набыў квіткі – трэба спяшацца – большасць месцау на канцэрт ужо раскуплена.

# Культура # Александр Солодуха # Золотая коллекция белорусской эстрады # Ядвига Поплавская # Валерий Скорожонок

Другие новости рубрики

Все новости
«Золотая коллекция белорусской песни»: очередной концерт проекта СТВ прошел в Гомеле
19 мая 2017 10:18

«Золотая коллекция белорусской песни»: очередной концерт проекта СТВ прошел в Гомеле

«Ждут от тебя юмора, а каждый клоун с обратной стороны – трагик». Геннадий Ветров в программе «Простые вопросы»
18 мая 2017 19:07

«Ждут от тебя юмора, а каждый клоун с обратной стороны – трагик». Геннадий Ветров в программе «Простые вопросы»

Геннадий Ветров: «Играл с такими мастерами, как Зинаида Шарко. А эстрада кинокарму подпортила»
18 мая 2017 19:06

Геннадий Ветров: «Играл с такими мастерами, как Зинаида Шарко. А эстрада кинокарму подпортила»