Повседневные вещи как предмет искусства. Необычная выставка работает в Березино

Новости Беларуси. Увидеть объект искусства в простом. Необычная художественная выставка керамиста Розалины Бусел открылась в Березинском районном центре ремесел, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ее название «Изоляция» подчеркивает и концепцию работ: зрителям представлены различные предметы, которые в повседневности не воспринимаются как предмет творчества. Например, трубы или батареи.

На создание особой атмосферы влияет и расположение предметов, и необычная красная подсветка. Кстати, выставка интерактивная. Внутри каждого экспоната можно найти необычную деталь, подчеркивающую смысл.