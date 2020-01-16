Повседневные вещи как предмет искусства. Необычная выставка работает в Березино

Новости Беларуси. Увидеть объект искусства в простом. Необычная художественная выставка керамиста Розалины Бусел открылась в Березинском районном центре ремесел, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Увидеть объект искусства в простом. Необычная художественная выставка керамиста Розалины Бусел открылась в Березинском районном центре ремесел, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Ее название «Изоляция» подчеркивает и концепцию работ: зрителям представлены различные предметы, которые в повседневности не воспринимаются как предмет творчества. Например, трубы или батареи.
На создание особой атмосферы влияет и расположение предметов, и необычная красная подсветка. Кстати, выставка интерактивная. Внутри каждого экспоната можно найти необычную деталь, подчеркивающую смысл.
Наталья Дубовик, директор Березинского районного центра ремесел:
Эта выставка заставляет людей думать, т.е. автор не дает никакой подсказки зрителям, а заставляет понять самому, что он хотел сказать.
Проект реализован по стипендиальной программе министерства культуры Польши. Выставка продлится до марта.