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Повседневные вещи как предмет искусства. Необычная выставка работает в Березино

16 января 2020 13:52
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Новости Беларуси. Увидеть объект искусства в простом. Необычная художественная выставка керамиста Розалины Бусел открылась в Березинском районном центре ремесел, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Повседневные вещи как предмет искусства. Необычная выставка работает в Березино-1

Ее название «Изоляция» подчеркивает и концепцию работ: зрителям представлены различные предметы, которые в повседневности не воспринимаются как предмет творчества. Например, трубы или батареи.

Повседневные вещи как предмет искусства. Необычная выставка работает в Березино-4

Повседневные вещи как предмет искусства. Необычная выставка работает в Березино-6

На создание особой атмосферы влияет и расположение предметов, и необычная красная подсветка. Кстати, выставка интерактивная. Внутри каждого экспоната можно найти необычную деталь, подчеркивающую смысл.

Повседневные вещи как предмет искусства. Необычная выставка работает в Березино-9

Наталья Дубовик, директор Березинского районного центра ремесел:
Эта выставка заставляет людей думать, т.е. автор не дает никакой подсказки зрителям, а заставляет понять самому, что он хотел сказать.

Проект реализован по стипендиальной программе министерства культуры Польши. Выставка продлится до марта.

# Выставка # Культура # Наталья Дубовик # Фотофакт

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