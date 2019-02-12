«Вместо аудио-гидов и QR-кодов». Белорусские школьники создали приложение-гид по музеям и галереям

Новости Беларуси. Белорусское приложение-гид по музеям и галереям отметили наградами на международном конкурсе в России, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Его авторы – ученики 10 класса слуцкой школы № 11 Артур Царикович и Анастасия Кривленя.

Школьники разработали веб-приложение, которое предоставляет информацию о картине путем считывания изображения. Нужно сфотографировать интересный экспонат и загрузить в базу системы. В ответ придет вся информация. Программой можно воспользоваться даже дома – она ​​работает в режиме онлайн и офлайн.

Артур Царикович, ученик слуцкой средней школы № 11:

У нас сейчас оно работает в виде текста. Этот текст озвучивается – у нас есть функция, которая озвучивает. В будущем можно сделать еще так, чтобы было аудио профессиональное, то есть чтобы человек записал и отправил это на сервер.

Анастасия Кривленя, ученица слуцкой средней школы № 11:

Можно использовать наше приложение во всяческих музеях, картинных галереях вместо аудио-гидов и QR-кодов. Это поможет сэкономить деньги. Также QR-коды могут быть небезопасными, потому что 23 % вирусов и «троянов» передаются как раз таки с помощью QR-кодов.