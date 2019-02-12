«Вместо аудио-гидов и QR-кодов». Белорусские школьники создали приложение-гид по музеям и галереям

Новости Беларуси. Белорусское приложение-гид по музеям и галереям отметили наградами на международном конкурсе в России, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Его авторы – ученики 10 класса слуцкой школы № 11 Артур Царикович и Анастасия Кривленя.
Новости Беларуси. Белорусское приложение-гид по музеям и галереям отметили наградами на международном конкурсе в России, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Его авторы – ученики 10 класса слуцкой школы № 11 Артур Царикович и Анастасия Кривленя.
Школьники разработали веб-приложение, которое предоставляет информацию о картине путем считывания изображения. Нужно сфотографировать интересный экспонат и загрузить в базу системы. В ответ придет вся информация. Программой можно воспользоваться даже дома – она работает в режиме онлайн и офлайн.
Артур Царикович, ученик слуцкой средней школы № 11:
У нас сейчас оно работает в виде текста. Этот текст озвучивается – у нас есть функция, которая озвучивает.
В будущем можно сделать еще так, чтобы было аудио профессиональное, то есть чтобы человек записал и отправил это на сервер.
Анастасия Кривленя, ученица слуцкой средней школы № 11:
Можно использовать наше приложение во всяческих музеях, картинных галереях вместо аудио-гидов и QR-кодов. Это поможет сэкономить деньги.
Также QR-коды могут быть небезопасными, потому что 23 % вирусов и «троянов» передаются как раз таки с помощью QR-кодов.
Владимир Жук, учитель информатики слуцкой средней школы № 11:
Такой вариант, который мы продумывали…. Можно отдать эту программу музеям, галереям, даже в школы. И потом просто-напросто за счет какой-то контекстной рекламы получать прибыль.
Еще одно преимущество приложения – способность распознать экспонат даже на расстоянии. Сейчас юные разработчики усовершенствуют свой проект, чтобы впечатлить жюри на республиканском конкурсе. Он пройдет через две недели.