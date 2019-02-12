Первые билеты на концерты «Славянского базара в Витебске» поступят в продажу 22 февраля

Новости Беларуси. Билеты на концерты «Славянского базара в Витебске» поступят в продажу уже на следующей неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 22 февраля традиционно первые три дня их можно будет купить только в кассах Витебска.
Новости Беларуси. Билеты на концерты «Славянского базара в Витебске» поступят в продажу уже на следующей неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 22 февраля традиционно первые три дня их можно будет купить только в кассах Витебска.
После билеты станут доступны в электронном виде в любой точке планеты. Уже известны хедлайнеры фестиваля. Отдельный концерт будет посвящён Владимиру Мулявину и ансамблю «Песняры».
Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Фестиваль расширяет свои рамки не только творчеством. У нас появляются джазовые вечера. Причем в том числе появляются и ночные джазовые вечера. Но и, конечно, на 28-м фестивале мы расширяемся по формату площадок. У нас появится площадка Ледового дворца с ледовым шоу. У нас появится в новом формате площадь Победы, которую мы отдаем нашей молодежи, всем молодежным культурам. И я надеюсь, что туда придет наша белорусская молодежь и гости нашего праздничного Витебска.
Тем временем, продолжаются национальные отборы участников детского и взрослого вокальных конкурсов. Представителей от Беларуси определят в марте причем не в Минске, как это было ранее, а в Орше. Это одна из задумок организаторов, поскольку 28-й фестиваль будет проходить под знаком Года малой родины.
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