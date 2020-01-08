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«Мы моделируем год наперёд». Что можно, а что нельзя делать на Коляды

08 января 2020 10:21
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Новогодние дни оставили приятное послевкусие, но праздники у белорусов на этом не заканчиваются – наступили Коляды. И до самого Крещения можно и нужно веселиться, ходить в гости, принимать участие в посиделках и гаданиях.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – этнокультуролог – Иван Крук.

В вашей книге «Золотые правила народной культуры» в буквальном смысле расписан каждый день. Что такое в народном календаре день 8 января?

Иван Крук, этнокультуролог:
Вы сказали только про Коляды, а там целый год расписан. Я хотел бы сказать одну философскую вещь, чтобы мы с вами понимали, что такое Коляды, когда вы сказали несколько позиций, что нужно делать, они могут немного расширяться, и вы сказали только про то, что нужно гулять и отдыхать, но там есть один философский момент, который заставит нашу душу немного поработать. Мы с вами имеем работу с годовым кругом и представьте себе, конечно, вы сейчас батарейку в часы положили и забыли на год, а раньше, что мы делали? Подкручивали подзаводку. Этой подзаводки хватало ровно на год, в наших календарных часах. Приходят Коляды и где-то с 18 декабря наши часы закончили свою подзаводку и пришло время, я его называю на белорусском языке «час бязладдзя», а на русском «час безвременья», то есть время закончилось и тогда мы с вами, при всей нашей игре, становимся продолжателями того, что делали когда-то мифологические боги. Времени нет и мы моделируем год наперед. Что нас ждет впереди? 12 месяцев жизни. Поэтому на колядном столе не только 7-го и 8-го, но и в ночь с 13-го – Старый Новый год, и 19-го вы должны поставить 12 блюд.

«Мы моделируем год наперёд». Что можно, а что нельзя делать на Коляды-1

Одна женщина задает мне вопрос: «Иван Иванович, я одна буду сидеть за колядным столом и что 12 блюд надо ставить?» Я ей говорю: «Ты открывай себе перспективу полноты, гармонии и тогда следующие Коляды ты встретишь уже не одна». В ночь с шестого на седьмого, я думаю, что это можно делать в ночь с седьмого на восьмое, открывается портал, канал связи с небесами, и с двух до пяти часов наша семья не спит, те, кто пишет, на чистом листе пишем 10 позиций, что мы хотим от этого года.

Только 10 можно?

Иван Крук:
Можно и 9, и 12. Женщина снова задает вопрос: «А я хочу сохранить традицию и встречать Коляды и Новый год в старой одежде». Год новый – проблемы старые. Мы своими руками перетягиваем эти проблемы в новый год. Наши с вами Коляды – это ни что иное, как модель будущего года. Но раз это праздник, при всем при том, что Антон сказал: нужно гулять, я не понял, что он вложил в смысл слова «гулять», потому что я всем взрослым говорю, а вы в Новый год также поиграйте в игру с небесами. Не забывайте, что есть масса ограничений: шить вы не будете, вязать нежелательно, есть целая масса разных табу.

# Культурные традиции # Культура # Иван Крук # Фотофакт

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