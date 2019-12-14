Владимир Карачевский: «Сейчас намного труднее завоевать своего зрителя с учётом того, что информационное поле стало другим»

В этом году белорусскому кинематографу исполнилось 95 лет. Сотни километров плёнки, тысячи исписанных страниц сценариев, десятки шедевров и миллионы судеб, которые однажды навсегда изменило кино, отметили в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси».

Владимир Карачевский, генеральный директор РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»:

Сейчас намного труднее завоевать своего зрителя с учётом того, что информационное поле стало другим. Поэтому мы находимся сейчас в более сложной ситуации, при развитии всех технологий. Конкуренция выросла. Это не только в плане кинопроизводства, в плане того, что мы должны донести до зрителя своё кино, свою мысль. Тогда это было проще.