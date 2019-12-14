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Владимир Карачевский: «Сейчас намного труднее завоевать своего зрителя с учётом того, что информационное поле стало другим»

14 декабря 2019 12:19
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В этом году белорусскому кинематографу исполнилось 95 лет. Сотни километров плёнки, тысячи исписанных страниц сценариев, десятки шедевров и миллионы судеб, которые однажды навсегда изменило кино, отметили в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси»

Владимир Карачевский, генеральный директор РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»:
Сейчас намного труднее завоевать своего зрителя с учётом того, что информационное поле стало другим. Поэтому мы находимся сейчас в более сложной ситуации, при развитии всех технологий. Конкуренция выросла. Это не только в плане кинопроизводства, в плане того, что мы должны донести до зрителя своё кино, свою мысль. Тогда это было проще.

Владимир Карачевский: «Сейчас намного труднее завоевать своего зрителя с учётом того, что информационное поле стало другим» -1

Меняются технологии, а вместе с ними и зрительский спрос. Притом, что главной новостью всегда был и остаётся талант. Который все сложнее рассмотреть в многообразии лиц и картин.

Владимир Карачевский: «Сейчас намного труднее завоевать своего зрителя с учётом того, что информационное поле стало другим» -4

Изольда Кавелашвили, редактор, сценарист:
Они продюсеры, они режиссёры, они сценаристы, они ещё кто-то – и ничего по-настоящему хорошо не может. В каждом произведении ты видишь автора, ты видишь душу, а сейчас этого нет.

Владимир Карачевский: «Сейчас намного труднее завоевать своего зрителя с учётом того, что информационное поле стало другим» -7

 

# Беларусьфильм # Культура # Владимир Карачевский # Изольда Кавелашвили # Фотофакт # Кино

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