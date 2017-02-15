Vlad Book: Тонкости бумажных линий и философия авангарда

Влад Книга (Vlad Book) родился в 1992 году в Минске. Учился в гимназии-колледже искусств им. И.О. Ахремчика. С 2012 года учится в Белорусской государственной академии искусств. В своем творчестве берет направление от текстиля, совмещая его с маслеными полотнами. Кроме этого соединяет и экспериментирует с фактурами, рельефам, цветом, формами. Участник международных и республиканских выставок с 2015 года.

Он создаёт орнаментальные формы с помощью чистых плоскостей, новой метафизики цвета, освобождённой от реальности. Балансируя между прикладным и высоким искусством, находя пропорциональное и пространственное соотношение, ритмические построения, динамические, оптические и пространственные эффекты, смещения форм, сочетание объемных и плоских элементов, – предлагает свои новаторские решения и воплощает основные тенденции современного искусства. Креативный, стильный, целеустремлённый. Влад Книга (Vlad Book) – о философии аванградного искусства. Авангардное искусство – искусство, требующее объяснений или самовыражение?

Влад Книга (Vlad Book):

Для меня это самовыражение. Я стараюсь что-то находить и придумывать сам. Чтобы развивать свой мозг. Обычно, если человеку что-то непонятно, он начинает спрашивать. Тогда начинаешь объяснять. Мне интересно, когда человек сам развивается, ему интересно искусство, у него в голове само всё проясняется.

В экспозиции, представленной в «A&V Art Gallery», просматривается тонкая связь с философией. Это умышленный образ, через который ты пытаешься что-то сказать?

Влад Книга (Vlad Book):

В них – не одна идея, а – три-четыре. Одна из них – когда человек выходит за рамки возможного («За гранью привычного»). Старается уйти из серой массы, вылезти из какой-то чёрной, можно так сказать, ситуации, хочет что-то выделить, показать себя.



Вторая тема – человеческие мечты. Приятен момент её зарождения.



Для одних – это стремление и путь к богатству, славе, достатку. Например, «Мечта», которая выглядит как золотая монетка.





Человек вынужден бороться, и часто от безысходности он «хоронит» её, оставляет в глубине души. Думаю, всё равно она где-то остаётся. Всегда есть «проблески» надежды.

Человека постоянно мучают какие-то страхи, которые его ломают. Приходя к какому-то логическому выводу, – разрывает все сомнения, и продолжает идти дальше.

Самое необычное, что происходит с человеком, – его чувства, эмоции, которые непонятно как возникают, и очень интересно проявляются. Их не всегда можно объяснить, но авангард – именно то искусство, которое позволяет это сделать.

«Токсикация» – это нереальное чувство, когда внутри себя прям всё взрывается, бурлит.







Творческая личность всегда находится в состоянии вдохновения, озарения. Это как мимолётная вспышка света. Инсайт!





Не менее важна оценка зрителя. Разные поколения по-разному воспринимают современное искусство, у них разные взгляды на авангард.

Ты следишь за новыми направлениями авангарда, современного искусства?

Влад Книга (Vlad Book):

Авангард – вид искусства, который объединяет в себе несколько стилей и направлений. Я работаю с текстилем. Я всегда слежу за реакцией людей, которые изучают моё творчество. Молодому поколению свойственно выделяться и находиться в поиске чего-то нового. И, наверное, такое искусство воспринимается проще. Старшее – любит более спокойные цвета, что-то более сдержанное, смешанную технику. Хотя, к примеру, моей бабушке понравились работы более «кричащие».

Как проходит процесс работы?

Влад Книга (Vlad Book):

У меня в голове зарождается идея, которую я тут же стараюсь воплотить. Я обязательно делаю эскиз, набросок. Никогда нельзя ожидать того, что получится в результате.



Можно ли сказать, что работа с текстилем тебя закаляет?

Влад Книга (Vlad Book):

Никогда не знаешь, как он себя поведёт! То грунт сохнет очень долго, то краска не высохла. Бумага и вовсе не поддаётся рукам! Ведёт себя весьма коварно! Довольно кропотливый и долгий процесс. Я могу начать работу зимой, а закончить – летом.

Именно это и закаляет. Меняет изнутри.





Я никогда не оставляю что-то незаконченным, пусть даже если с первого раза ничего не получится. Я такой человек – если за что-то взялся, то доведу это до конца.

Для тебя авангард – это индивидуальность?

Влад Книга (Vlad Book):

Я никогда не пытался быть похожим. Слежу за тем, чтобы не повторяться.



Бывает даже так, что придёт какая-то идея, а потом смотрю – похожее у кого-то было. Думаю: «Нет, так не пойдёт, надо по-другому, значит!».