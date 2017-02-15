В Бресте выставляется коллекция утюгов, которую белорус собирал более 10 лет

Новости Беларуси. Уникальную коллекцию утюгов и старинных предметов домашнего быта представили в Бресте. На выставке – аутентичные весы и самовары, которые использовались в начале ХХ века. Но больше всего впечатляет коллекция утюгов:

здесь и увесистые, в 10 килограммов (для шинелей и пальто), и миниатюрные, весом чуть больше 300 граммов.

Среди них угольные, спиртовые, газовые и жаровые – всего порядка 80 экземпляров. Эту коллекцию житель Бреста собирал более 10 лет по всему миру.

Олег Зубарь, коллекционер:

Вот этот в коллекции мой самый маленький утюжок – латунный. Чугунная вкладка нагревалась на огне либо на плите. Вкладывалась. За счет этого нагревался утюг латунный. Таким образом утюг мог держать жар до получаса.

Самому старому утюгу почти 200 лет.

Увидеть уникальную коллекцию можно в Брестской научно-технической библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.