Визуализация симфонии голограммами, показ мод в метро с оркестром. Все фишки фестиваля Башмета в Минске в одном материале

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – художественный руководитель международного фестиваля Юрия Башмета – Ростислав Кример.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – художественный руководитель международного фестиваля Юрия Башмета – Ростислав Кример.
XIV Международный фестиваль Юрия Башмета стартует в Минске. Что в этом году ожидает поклонников фестиваля?
Ростислав Кример, художественный руководитель международного фестиваля Юрия Башмета:
В этом году ожидается много интересных концертов и проектов. И в частности сегодня на торжественном открытии 14-го Международного фестиваля прозвучит Королевский филармонический оркестр Лондона на сцене Дворца Республики. Королевский филармонический оркестр – это один из крупнейших оркестров мира. И он записывался, в том числе, не только с классическими дирижерами. Например, такие всемирно известные, как Шарль Дютуа или Владимир Ашкенази, руководили этим оркестром. Они записывались и с группой АВВА, и с Элтоном Джоном. И с кем только ни записывались! Потому что это центральный оркестр с мировым именем.
Насколько большой состав артистов?
Ростислав Кример:
Порядка 80 человек. Настоящий большой симфонический оркестр. Поэтому целый самолет его вез.
Какие эксклюзивные инструменты везут артисты к нам?
Ростислав Кример:
Конечно, там и скрипки Страдивари, и Гварнери. Разные, и, конечно, они стоят огромных денег. Но они застрахованы, охраняются. Мы не волнуемся за это.
Как пройдет концерт, который будет снова организован на станции метро?
Ростислав Кример:
Мы себя никогда не повторяем. Стараемся во всяком случае. Если проект повторяется немного в другом формате, но в похожей истории, то это становится традицией. Так у нас есть «Легенда» – фортепианный проект – серия. И каждый год приезжает всемирно известный пианист. В этом году, кстати, это Борис Березовский, 3 октября. С композиторами – «Вечер премьер», когда приезжает всемирно известный композитор. У нас были и София Губайдулина, и Гия Канчели, Валентин Сильвестров, Петерис Васкс. В этом году Эркки-Свен Тююр. Это мировые лидеры, если мы будем говорить, что к нам приехал Чайковский, Рахманинов – такого уровня композиторы. Их музыка исполняется в лучших залах мира ежедневно. Что касается метро, то – да, за два часа уже билетов не стало. И мы решили, благодаря поддержке министерства культуры и Минского горисполкома, потому что вы понимаете – это и МЧС, и милиция. Я должен сказать «большое спасибо».
Достаточно трудозатратный проект, но тем он и ценный. В этом году будет «Ночь классики в метро. Модная версия». Модная версия, потому что будет показ мод белорусских дизайнеров вместе с живым оркестром. East-West Chamber Orchestra, в который входят лучшие музыканты из Восточной и Западной Европы, лауреаты самых крупных конкурсов. Конечно, на замечательных инструментах.
На какой станции Минского метро пройдет концерт?
Ростислав Кример:
«Петровщина». Во-первых, там звездное небо. И, конечно, интерьер красивый, это новая станция. Мы там уже работали. Думаю, эту традицию надо сохранять. А 9 октября – «Визуализация симфоний» с новой технологией paper sсrееn, так называемой, когда появляются голограммы, и в воздухе всякие изображения интересные. Это визуализация камерной симфонии Вайнберга – композитора, которому исполняется 100 лет. Который к нашей стране имеет непосредственное отношение, потому что в 1939 году, убегая от Холокоста – его спасла Беларусь. И здесь он учился в консерватории минской. И этим мы хотим подчеркнуть связь Беларуси с его творчеством. А в мире его знают как композитора, который родился в Варшаве и жил потом в Москве. Но минский период немного в стороне. А мы хотим на него как раз обратить внимание, и, вообще, на этого замечательного композитора, который был лучшим другом Дмитрия Шостаковича, и сегодня исполняется по всему миру.
Всех хочу пригласить и на проект «Музыка твоего сердца» для беременных женщин и младенцев. Мы знаем о том, что с 30-ой недели беременности ребенок уже запоминает то, что слышит и узнает, когда рождается. И каждый знает о том, что классическая музыка плодотворно влияет на развитие мозга. И мы с удовольствием живым исполнением порадуем ваших замечательных малышей!