Визуализация симфонии голограммами, показ мод в метро с оркестром. Все фишки фестиваля Башмета в Минске в одном материале

Ростислав Кример, художественный руководитель международного фестиваля Юрия Башмета: В этом году ожидается много интересных концертов и проектов. И в частности сегодня на торжественном открытии 14-го Международного фестиваля прозвучит Королевский филармонический оркестр Лондона на сцене Дворца Республики. Королевский филармонический оркестр – это один из крупнейших оркестров мира. И он записывался, в том числе, не только с классическими дирижерами. Например, такие всемирно известные, как Шарль Дютуа или Владимир Ашкенази, руководили этим оркестром. Они записывались и с группой АВВА, и с Элтоном Джоном. И с кем только ни записывались! Потому что это центральный оркестр с мировым именем.

Ростислав Кример: Конечно, там и скрипки Страдивари, и Гварнери. Разные, и, конечно, они стоят огромных денег. Но они застрахованы, охраняются. Мы не волнуемся за это.

Как пройдет концерт, который будет снова организован на станции метро?

Ростислав Кример:

Мы себя никогда не повторяем. Стараемся во всяком случае. Если проект повторяется немного в другом формате, но в похожей истории, то это становится традицией. Так у нас есть «Легенда» – фортепианный проект – серия. И каждый год приезжает всемирно известный пианист. В этом году, кстати, это Борис Березовский, 3 октября. С композиторами – «Вечер премьер», когда приезжает всемирно известный композитор. У нас были и София Губайдулина, и Гия Канчели, Валентин Сильвестров, Петерис Васкс. В этом году Эркки-Свен Тююр. Это мировые лидеры, если мы будем говорить, что к нам приехал Чайковский, Рахманинов – такого уровня композиторы. Их музыка исполняется в лучших залах мира ежедневно. Что касается метро, то – да, за два часа уже билетов не стало. И мы решили, благодаря поддержке министерства культуры и Минского горисполкома, потому что вы понимаете – это и МЧС, и милиция. Я должен сказать «большое спасибо».