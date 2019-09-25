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Лондонский Королевский оркестр впервые выступит в Минске на фестивале Башмета

25 сентября 2019 11:40
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Новости Беларуси. Музыканты с мировыми именами начинают собираться в Минске на фестиваль Юрия Башмета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые репетиции уже проходят в Белорусской государственной филармонии.

Лондонский Королевский оркестр впервые выступит в Минске на фестивале Башмета-1

Лондонский Королевский оркестр впервые выступит в Минске на фестивале Башмета-3

Так, свои произведения белорусской публике впервые представит многократный лауреат национальных премий Эстонии и премии ЮНЕСКО композитор Эркки-Свен Тюйр. Прозвучат они в исполнении Национального симфонического оркестра.

Лондонский Королевский оркестр впервые выступит в Минске на фестивале Башмета-6

14-й Международный фестиваль Юрия Башмета по праву можно назвать не только культурным, но и историческим событием. Минск впервые посетит Лондонский Королевский филармонический оркестр.

Лондонский Королевский оркестр впервые выступит в Минске на фестивале Башмета-9

# Международный фестиваль Юрия Башмета # Культура # Юрий Башмет # Фотофакт

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