Лондонский Королевский оркестр впервые выступит в Минске на фестивале Башмета

Новости Беларуси. Музыканты с мировыми именами начинают собираться в Минске на фестиваль Юрия Башмета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые репетиции уже проходят в Белорусской государственной филармонии.

Так, свои произведения белорусской публике впервые представит многократный лауреат национальных премий Эстонии и премии ЮНЕСКО композитор Эркки-Свен Тюйр. Прозвучат они в исполнении Национального симфонического оркестра.