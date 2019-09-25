Лондонский Королевский оркестр впервые выступит в Минске на фестивале Башмета

Новости Беларуси. Музыканты с мировыми именами начинают собираться в Минске на фестиваль Юрия Башмета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые репетиции уже проходят в Белорусской государственной филармонии.
Новости Беларуси. Музыканты с мировыми именами начинают собираться в Минске на фестиваль Юрия Башмета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые репетиции уже проходят в Белорусской государственной филармонии.
Так, свои произведения белорусской публике впервые представит многократный лауреат национальных премий Эстонии и премии ЮНЕСКО композитор Эркки-Свен Тюйр. Прозвучат они в исполнении Национального симфонического оркестра.
14-й Международный фестиваль Юрия Башмета по праву можно назвать не только культурным, но и историческим событием. Минск впервые посетит Лондонский Королевский филармонический оркестр.