«Я с нетерпением жду концерта». Маэстро из Эстонии готовится к выступлению на фестивале Башмета

Новости Беларуси. Музыканты с мировыми именами начинают собираться в Минске на фестиваль Юрия Башмета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые репетиции уже проходят в Белорусской государственной филармонии.

Эркки-Свен Тюйр, композитор (Эстония):

Я с нетерпением жду концерта. Потому что ваши музыканты талантливы, оркестр звучит очень красиво. Они сейчас исполняют мою музыку, а она достаточно своеобразна, там специфический ритм. Но я высоко оцениваю их работу.