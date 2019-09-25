«Я с нетерпением жду концерта». Маэстро из Эстонии готовится к выступлению на фестивале Башмета

Новости Беларуси. Музыканты с мировыми именами начинают собираться в Минске на фестиваль Юрия Башмета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые репетиции уже проходят в Белорусской государственной филармонии.
Новости Беларуси. Музыканты с мировыми именами начинают собираться в Минске на фестиваль Юрия Башмета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые репетиции уже проходят в Белорусской государственной филармонии.
Музыку современного композитора, многократного лауреата национальных премий Эстонии и премии ЮНЕСКО Эркки-Свен Тюйра белорусская публика еще не слышала.
Маэстро представит 3 произведения. Дирижером выступит его соотечественник, а прозвучат композиции в исполнении Национального симфонического оркестра.
Эркки-Свен Тюйр, композитор (Эстония):
Я с нетерпением жду концерта. Потому что ваши музыканты талантливы, оркестр звучит очень красиво. Они сейчас исполняют мою музыку, а она достаточно своеобразна, там специфический ритм. Но я высоко оцениваю их работу.