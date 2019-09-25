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«Я с нетерпением жду концерта». Маэстро из Эстонии готовится к выступлению на фестивале Башмета

25 сентября 2019 13:37
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Новости Беларуси. Музыканты с мировыми именами начинают собираться в Минске на фестиваль Юрия Башмета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые репетиции уже проходят в Белорусской государственной филармонии.

«Я с нетерпением жду концерта». Маэстро из Эстонии готовится к выступлению на фестивале Башмета-1

Музыку современного композитора, многократного лауреата национальных премий Эстонии и премии ЮНЕСКО Эркки-Свен Тюйра белорусская публика еще не слышала.

«Я с нетерпением жду концерта». Маэстро из Эстонии готовится к выступлению на фестивале Башмета-4

Маэстро представит 3 произведения. Дирижером выступит его соотечественник, а прозвучат композиции в исполнении Национального симфонического оркестра.

«Я с нетерпением жду концерта». Маэстро из Эстонии готовится к выступлению на фестивале Башмета-7

Эркки-Свен Тюйр, композитор (Эстония):
Я с нетерпением жду концерта. Потому что ваши музыканты талантливы, оркестр звучит очень красиво. Они сейчас исполняют мою музыку, а она достаточно своеобразна, там специфический ритм. Но я высоко оцениваю их работу.

# Международный фестиваль Юрия Башмета # Культура # Эркки-Свен Тюйр # Фотофакт

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