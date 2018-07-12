Искусство на стене. Художник по стрит-арту Митя Писляк провёл мастер-класс для минчан

Новости Беларуси. Необычное искусство. Мастер-класс от известного стрит-арт художника Мити Писляка получили минчане, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Его называют мастером трафарета и стикера.

Работы этого художника заполонили городские стены. Его мы знаем по рисункам животных, известной карикатуре на одной из многоэтажек и интерпретации картины Ивана Хруцкого на улице Карла Маркса.

Митя Писляк, художник-иллюстратор:

У нас медленно, но начало происходить. В последние 5 лет, с появлением улицы Brazil или отдельных персонажей начало двигаться это дело.

Кстати, на улицах города появляется всё больше разукрашенных стен. Добавить красок в будни смогли и гости встречи, проявив свою фантазию на специальном интерактивном стенде.