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Искусство на стене. Художник по стрит-арту Митя Писляк провёл мастер-класс для минчан

12 июля 2018 20:51
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Новости Беларуси. Необычное искусство. Мастер-класс от известного стрит-арт художника Мити Писляка получили минчане, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Его называют мастером трафарета и стикера.

Искусство на стене. Художник по стрит-арту Митя Писляк провёл мастер-класс для минчан-1

Искусство на стене. Художник по стрит-арту Митя Писляк провёл мастер-класс для минчан-3

Искусство на стене. Художник по стрит-арту Митя Писляк провёл мастер-класс для минчан-5

Работы этого художника заполонили городские стены. Его мы знаем по рисункам животных, известной карикатуре на одной из многоэтажек и интерпретации картины Ивана Хруцкого на улице Карла Маркса.

Искусство на стене. Художник по стрит-арту Митя Писляк провёл мастер-класс для минчан-8

Митя Писляк, художник-иллюстратор:
У нас медленно, но начало происходить. В последние 5 лет, с появлением улицы Brazil или отдельных персонажей начало двигаться это дело.

Кстати, на улицах города появляется всё больше разукрашенных стен. Добавить красок в будни смогли и гости встречи, проявив свою фантазию на специальном интерактивном стенде.

# Декоративное искусство # Культура # Митя Писляк # Фотофакт

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