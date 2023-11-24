Витебск принимает один из самых престижных танцевальных форумов в Европе

Международный фестиваль современной хореографии проходит в эти дни в Витебске. Это старейший на постсоветском пространстве и один из самых престижных в Европе форумов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

200 участников из более чем 10 стран. Жюри возглавляет народный артист Беларуси Константин Кузнецов, в составе также представители Северной Македонии, Хорватии, Италии. Зрители оценивают балетные спектакли, посещают выставки, мастер-классы и лекции о современном искусстве.

Игорь Шувалов, участник республиканского конкурса современной хореографии:

Фестиваль однозначно обогащает, видишь много работ своих коллег, приезжих театров. Это очень интересно и заряжает на целый год, до следующего фестиваля.

Константин Кузнецов, председатель жюри республиканского конкурса современной хореографии:

Современная хореография, в принципе, сейчас не стесняет себя какими-то рамками. Поэтому можно увидеть на сцене то, что несколько лет назад было невозможным. Сейчас все, что вы можете себе представить: от технических изысков, видеопроекций до костюмированных шоу.