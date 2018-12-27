О предновогодней работе белорусских артистов рассказали в программе «Специальный репортаж».

Виталий Карпанов, группа «Дрозды»:

Нормальный рабочий новогодний ритм, то, что должно быть у хорошего артиста в декабре. Да и не только в декабре.

На родине Виталия Карпанова в Воложинском районе. Репортаж СТВ

Как монетизировать своё творчество, группа «Дрозды» знает.

Виталий Карпанов:

Дмитрий спел эту песню и наш гонорар вырос втрое.