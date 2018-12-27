Прямой эфир

Виталий Карпанов: «Дмитрий спел эту песню и наш гонорар вырос втрое»

27 декабря 2018 17:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

О предновогодней работе белорусских артистов рассказали в программе «Специальный репортаж»

Виталий Карпанов, группа «Дрозды»:
Нормальный рабочий новогодний ритм, то, что должно быть у хорошего артиста в декабре. Да и не только в декабре.

На родине Виталия Карпанова в Воложинском районе. Репортаж СТВ

Как монетизировать своё творчество, группа «Дрозды» знает.

Виталий Карпанов:
Дмитрий спел эту песню и наш гонорар вырос втрое.

Виталий Карпанов: «Дмитрий спел эту песню и наш гонорар вырос втрое»-1

К приходу этого Нового года подготовились основательно. В репертуаре новый новогодний хит. Да и в составе обновление.

Фронтмен уверен: эти девушки не только берут высокие ноты, но и поднимают новогодние тарифы группы.

Виталий Карпанов: «Дмитрий спел эту песню и наш гонорар вырос втрое»-4

Виталий Карпанов:
Мы сделали маркетинговый ход и нас стали чаще приглашать директора заводов, зажиточные ИП, потому что у нас красивые девушки и они здорово поют.

Энное выступление «Дроздов» за вечер. Заказов столько, что дня не хватает, чтобы проверить звук на всех площадках. Туда, где музыканты не успевают сами, на саунд-чек приезжает их техническая группа.

Виталий Карпанов: «Дмитрий спел эту песню и наш гонорар вырос втрое»-7

Виталий Карпанов:
Неприлично говорить о низких гонорарах, нормальные у нас гонорары. Ильюш, ты доволен гонораром?

Мужчина:
Я каждый день ем.

Виталий Карпанов:
Андрей, ты доволен гонораром?

Мужчина:
Я ещё и чай пью.

Корпоративы по-белорусски: «Белэкспо» переделывают в цирк, айтишники составляют чарты

# Белорусские исполнители # Культура # Виталий Карпанов

Другие новости рубрики

Все новости
Салко от Натушки и от 500 за 3 песни. Солодуха рассказал о новогоднем чёсе
27 декабря 2018 17:51

Салко от Натушки и от 500 за 3 песни. Солодуха рассказал о новогоднем чёсе

«Господь воспринимает все наши просьбы, но Он их сортирует. Лишнего мы не получим»
27 декабря 2018 10:54

«Господь воспринимает все наши просьбы, но Он их сортирует. Лишнего мы не получим»

«Рентген в каждую душу, садишься, он смотрит». Необычный стул создали белорусские кузнецы
27 декабря 2018 07:38

«Рентген в каждую душу, садишься, он смотрит». Необычный стул создали белорусские кузнецы