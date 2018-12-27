«Господь воспринимает все наши просьбы, но Он их сортирует. Лишнего мы не получим»

Удивительный Копыльский район живёт и развивается не без молитв отца Павла, рассказали в программе «Центральный регион». Каждое утро он благословляет эту землю и её людей. У храма большая и непростая история: неоднократно сгорал дотла, закрывался, был ограблен. И только 17 лет назад святое место удалось окончательно восстановить.
Несмотря на мирскую суету, посетить храм местные жители не забывают. Благодарность за мирное небо, покаяние в грехах и молитвы о здоровье близких слышат стены этого храма непрерывно.
Протоиерей Павел Корзун, настоятель прихода храма святого великомученика Георгия Победоносца д. Лешня:
У священников есть такое понятие: ты, Батюшка, молись, Господь сам направит того, кто изгой. И в храм приходят люди, которые нуждаются в помощи Бога. Когда мы имеем благую, хорошую жизнь, мы не задумываемся, кому мы обязаны этим, и про Бога забываем. Но Бог своим промыслом даёт нам испытания, которые выявляются в проблемах житейских, болезнях. То есть приходит человек, который ищет помощи. Он эту помощь в меру своей веры получает.
Нам всё дается по нашей вере: верим, что будет всё хорошо – будет хорошо. Веруем, что будет плохо, когда, как кошка перебежит дорогу, – обязательно будет плохо. И самое главное, надо понять, что Господь дал нам заповеди, которые нас приближают к Нему. Он сказал: ты человек немощной, ты сделать ничего не можешь.
Он добавил, что в молитве с верой попросите – дам. Коротко и ясно. Верь в меня, обращайся ко мне в молитве, и проси, что тебе надо.
Сегодня храм, к сожалению, не отапливается. А в дождливую погоду и крыша стала подводить. Но отец Павел не унывает, уверен, что Божья благодать и помощь будет здесь всегда.
Протоиерей Павел Корзун:
Господь нам посылает, что нам необходимо. Вот тут имеется скрыночка – на благоустройство храма. Я, как священник, уже обратил внимание: вот она как-то не очень наполнена, а потом внезапно появляются суммы, которые выше средних. Я понимаю, что нам предстоит сделать. Мы можем просить много ненужного нам.
Господь воспринимает все наши просьбы, но Он их сортирует, как я понимаю. Лишнего мы не получим, и это правильно. Потому что если давать всё, что человек попросит, он начинает духовно обедняться, он начинает просить то, что ему не надо. И этот вещизм начинает губить его душу. Но в чём мы остро нуждаемся, от Бога получаем помощь. Только надо в это твердо верить и прибегать.