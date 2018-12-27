«Господь воспринимает все наши просьбы, но Он их сортирует. Лишнего мы не получим»

Несмотря на мирскую суету, посетить храм местные жители не забывают. Благодарность за мирное небо, покаяние в грехах и молитвы о здоровье близких слышат стены этого храма непрерывно.

Удивительный Копыльский район живёт и развивается не без молитв отца Павла, рассказали в программе «Центральный регион» . Каждое утро он благословляет эту землю и её людей. У храма большая и непростая история: неоднократно сгорал дотла, закрывался, был ограблен. И только 17 лет назад святое место удалось окончательно восстановить.

Протоиерей Павел Корзун, настоятель прихода храма святого великомученика Георгия Победоносца д. Лешня:

У священников есть такое понятие: ты, Батюшка, молись, Господь сам направит того, кто изгой. И в храм приходят люди, которые нуждаются в помощи Бога. Когда мы имеем благую, хорошую жизнь, мы не задумываемся, кому мы обязаны этим, и про Бога забываем. Но Бог своим промыслом даёт нам испытания, которые выявляются в проблемах житейских, болезнях. То есть приходит человек, который ищет помощи. Он эту помощь в меру своей веры получает.

Нам всё дается по нашей вере: верим, что будет всё хорошо – будет хорошо. Веруем, что будет плохо, когда, как кошка перебежит дорогу, – обязательно будет плохо. И самое главное, надо понять, что Господь дал нам заповеди, которые нас приближают к Нему. Он сказал: ты человек немощной, ты сделать ничего не можешь.

Он добавил, что в молитве с верой попросите – дам. Коротко и ясно. Верь в меня, обращайся ко мне в молитве, и проси, что тебе надо.

Сегодня храм, к сожалению, не отапливается. А в дождливую погоду и крыша стала подводить. Но отец Павел не унывает, уверен, что Божья благодать и помощь будет здесь всегда.