«Рентген в каждую душу, садишься, он смотрит». Необычный стул создали белорусские кузнецы

Им удалось приручить стихию огня! Два брата-кузнеца закаляют сталь в формате 24 на 7. Театр теней и стук молота невольно возвращают во времена предков. Любовь к искусству передалась по наследству.

Отец был художником и работал модельщиком на фарфоровом заводе. Пушка возле исторического музея и колонны на станции метро Якуба Коласа – его рук дело.

Мальчики с детства впитали в себя творческий космос. Вот только пошли разными дорогами. Иван с головой ушёл в скульптуру и дизайн, Андрей – в юриспруденцию и психологию.

Андрей Писарик, кузнец:

Я в детстве рисовал, мне это очень нравилось. Но я не видел в этом какой-то ключевой компетенции. Потом попал в продажи, достиг успеха, я довольно быстро рос по карьерной лестнице. И тогда я взглянул на прошлое, художники создают новую реальность, создают реальные вещи, которые полезны для людей. Они сами этим живут, они от этого балдеют, в этом можно увидеть своё предназначение.

Иван Писарик, кузнец:

Я пошел в мастерскую к молодому художнику Виктору Старухину, он мне прививал подход к металлу. Тут очень важно почувствовать пластику. Не просто нужно что-то пролепить, набрать форму, а тебе нужно это делать в зеркальном отражении.

Понадобились время и силы, чтобы переквалифицироваться и встретиться у горна. Теперь оба одновременно конструкторы и химики. Эскизы создает Иван, а потом вместе куют по деталям роскошные лестницы и уютные беседки.

Наполняют красотой дома, сады и кафе. Каждая история, будь-то модерн или прованс, индивидуальна. Идейность Писариков оценили уже в России, Казахстане, Латвии, Польше, Израиле, ОАЭ. Шедевры от братьев-кузнецов светятся и на большом экране.

Иван Писарик:

Снимал фильм Астрахан «Ночной таверни огонёк». Мы делали прямо серию декораций, где горел огонь, подставки, чашу, оружие делали. Приехал принимать заказ человек, который занимается приёмом заказов, первый вопрос задал: вы делали это из меди? Хотя там бюджет предполагался никакой, он не отличил даже материал. Настолько была сделана качественно работа.

За плечами Ивана 20 лет художественного образования. Но это лишь каркас. Творчество постоянно требует духовных инвестиций. Братья не выпадают из культурных трендов, при этом создают своё. Среди заказов находят время для высокого искусства и благотворительных проектов.

Иван Писарик:

Вот эти работы делались на выставку «Постулат». Каждый автор представляет свой взгляд на какой-то определённый стул. Называется «Недремлющий глаз Саурона». Рентген в каждую душу, садишься, он смотрит.

Андрей Писарик:

Изначально, когда мы покупали это помещение, была идея создать здесь коворкинг, и хотели сделать гончарное мастерство, построить литейку, кузнечную и, соответственно, подтянуть сюда трудотерапию для детей с ограниченными возможностями.

В семейных планах организовать выставку и украсить Минск инсталляциями. Любимому делу мастера отдаются на все 1 600 градусов, и мир отвечает им взаимностью.